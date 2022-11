Raymundo Nery Stelling Júnior: Desafios de uma sociedade tecnológica

A Civilização Humana se encontra em uma momento extremamente delicado aonde a convergência de todas as culturas que vieram se formando (e seus desdobramentos) ao longo de milênios e milênios de História nos leva a convivermos num espaço-tempo que desafia nossa capacidade de nos “localizarmos” na verdade nesta Contemporaneidade …

Certamente na justa medida em que chegamos já a contar oito bilhões de seres humanos sobre nossa pequena esfera terrestre imensos são os desafios de convivência e de sustentabilidade não só dos membros de nossa Raça Humana mas também nas que convivem e dividem o espaço da terra conosco: Fauna, Flora e a própria Natureza em si.

Devido aos avanços absolutamente notáveis das esferas técnica e tecnológica temos cada vez mais convivido em profunda conexão e profunda mobilidade que não nos tem permitido podermos deter parte de nosso tempo existencial para reflexões que se tornam imperativas dentro de uma dialética existencial.

O Homem do século XXI, deste desafiador Terceiro Milênio precisa se posicionar de uma forma transcendente compreendendo que nesta nova “Era” de nossa trilha humana precisamos procurar convergências ao invés de divergências no sentido de não promovermos desencontros e sim sermos promotores de debates francos, éticos, profundos e que nos somem para uma qualidade de vida melhor para todos.

Jamais podemos deixar que a Técnica e a Tecnologia que são ferramentas tão poderosas em nossa Atualidade possam causar malefícios a vida e pelo contrário que todas as suas vantagens estejam a serviços de todos de forma igualitária bem como na nossa relação com as demais espécies viventes.

Papel fundamental neste processo temos nas áreas da Educação e das Comunicações que podem colaborar decisiva e efetivamente para que a sociedade comungue através de grande e esclarecido acesso aos saberes de uma energia única em prol do crescimento comum da comunidade e assim possamos sempre estar com o “norte” certo no sentido do crescimento da fraternidade e da equidade para que toda tecnologia desenvolvida seja de forma equilibrada disponibilizada para a Vida em todo o planeta!

Os desafios assim que encontramos em uma Sociedade Tecnológica devem ser desafios de como socializarmos as potencialidades a favor do Bem, da Vida em todas as suas manifestações e jamais permitindo que tais potencialidades sejam utilizadas contra ninguém e nada posto ser fundamental que valores éticos sempre estejam a conduzir de forma firme e verdadeira as ações humanas em nosso planeta e assim possamos de forma efetiva sermos arautos e colaboradores de um futuro que espelhe os reais anseios de todos nós qual seja por uma sociedade justa igualitária e democrática que permita e cada um e a todos sonharem com um futuro digno e feliz !

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education / USA; Master in Administration – Total Quality Management / USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br)