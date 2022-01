Raymundo Nery Stelling Júnior: Consciência cidadã frente a pandemia

A cada dia nos surpreende o conhecimento de quantas e quantas pessoas não se encontram a mais atingidas pelo COVID-19 e, lamentavelmente nesta caótica realidade muitos a sofrer em CTI bem como tantos outros que acabam por falecer enlutando famílias e famílias …

Em momentos assim nossa Civilização é testada para que tenhamos a consciência pessoal e coletiva de que todos somos responsáveis pela vida, portanto, nossas atitudes devem ser observadas de forma solidária e com o altíssimo compromisso com os valores maiores da Vida: Solidariedade, Compreensão, fraternidade.

Já caminhamos neste terceiro ano em que a Humanidade se encontra impactada com todos os malefícios diretos e indiretos que a Pandemia tem causado em todo o planeta Terra e, mesmo em nações desenvolvidas os problemas se demonstram hercúleos o que bem demonstra a gravidade que nos tem atingido como coletivo mundial, sobretudo, para a as nações mais pobres e assim carentes de recursos para medidas que devem urgentemente e diariamente observadas pelo bem da Vida.

Precisamos desta maneira atuarmos de forma extremamente solidária e consciente procurando em nossa vida diária tomarmos os cuidados basilares que nos são indicados: tomarmos as vacinas, mantermos nossas mãos higienizadas com álcool gel e as lavando bem com sabonete e sabão e utilizarmos máscaras que sejam efetivas na proteção… não bastando estas observâncias devemos por respeito a nós mesmos, nossos familiares, vizinhos e companheiros de trabalho e para com a sociedade em geral evitarmos aglomerações e situações que coloquem em risco a saúde individual bem como a saúde coletiva, qual seja nos encontramos num momento crucial aonde a Responsabilidade deve ser draconianamente observada e exercitada para nosso bem e para o Bem Comum.

Devemos reforçar nossos valores humanitários em momentos como estes de tragédias humanitárias e assim colaborarmos cada um de nós e todos para que consigamos abreviar este “Ciclo” de Pandemia que vem se demonstrando tão letal e intenso e que nos causa tanta dor e para o qual a tolerância e a resiliência da maioria não mais consegue suportar; em síntese: sejamos solidários pelo Bem Comum, pela Vida!

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education – USA, Master in Administration / Total Quality Management – USA) é Pre43sidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br)