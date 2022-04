Rato morde cliente em supermercado de Niterói

Na última quarta-feira (13), uma mulher não identificada acabou mordida por um rato em uma das lojas da rede de supermercado Super Market, no bairro Fonseca, em Niterói. O fato ocorreu enquanto a cliente escolhia produtos em uma prateleira.

Após o ocorrido, a vítima buscou atendimento médico no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também situado no mesmo bairro, onde foi orientada pelos colaboradores a encaminhar-se para uma unidade municipal de saúde.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e confirmou ter prestado socorro à vítima. “A loja cumpre todas as normas estabelecidas pela legislação vigente, bem como emprega as melhores práticas para atender às recomendações da administração pública direta e indireta e de seus órgãos fiscalizadores. O estabelecimento realiza trabalho constante de vigilância e controle de pragas urbanas e toma todas as medidas para o combate e prevenção de zoonoses”, informou a assessoria.

A rede de supermercados informou também que uma empresa terceirizada realizou inspeção no local na última segunda-feira (11), no combate de zoonoses e que não havia registros de pragas. O Super Market disse ainda que aumentou o combate de roedores nas áreas imediações da loja.