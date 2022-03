Raridade: meteoro explode duas vezes no céu do Rio Grande do Sul

De acordo com a CNN, a chuva de meteoros North March Virginids, que dura entre fevereiro e abril, teve seu pico nesta semana com o registro de um fenômeno raro no céu do Rio Grande do Sul: duas explosões seguidas do meteoro fireball, que caiu sobre o oceano próximo ao município de São José do Norte.

As informações são do Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara. O registro da explosão foi identificada pelo professor Dr. Carlos Fernando Jung. Segundo ele, foi o primeiro do ano.