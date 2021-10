Raphinha ganha destaque após boas apresentações nos três jogos da seleção

De coadjuvante à protagonista, atacante pode ser considerado o craque desta rodada tripla

A Seleção Brasileira foi elogiada pela boa vitória por 4 a 1 sobre o Uruguai em duelo válido pelas Eliminatórias que ocorreu na última quinta-feira (14) na Arena da Amazônia, em Manaus, capital do Amazonas. E um jogador em especial chamou a atenção do torcedor e da imprensa pela boa atuação. Trata-se do atacante Raphinha, que joga no Leeds United, da Inglaterra, e que foi o autor de dois gols da goleada em cima da Celeste.

O atacante aproveitou muito bem a primeira oportunidade dada por Tite após ter entrado bem na vitória sobre a Venezuela por 3 a 1 e no empate em 0 a 0 contra a Colômbia, respectivamente. Desde quando entrou e ajudou o Brasil a virar o jogo sobre a seleção venezuelana, o ponta gaúcho mostrou todo seu repertório ofensivo, principalmente no empate contra os colombianos.

Logo nos primeiros minutos de jogo, quando o placar já apontava vitória parcial do Brasil por 1 a 0, foi a vez do atleta marcar após bela jogada de Lucas Paquetá pela direita. Aproveitando o rebote do goleiro uruguaio, Raphinha mostrou oportunismo para completar a bola para o gol, o primeiro dele com a Amarelinha. E na volta para o segundo tempo, mais uma vez brilhou a estrela do atacante. Em ataque de muita velocidade da Seleção, o gaúcho recebeu de Neymar e bateu firme, cruzado, sem chances para o goleiro Muslera.

“Estou vivendo um sonho, é o momento que eu sempre busquei quando era pequeno, chegar à Seleção, jogar com grandes jogadores. Caras que eu sempre acompanhei, torci. Busquei estar junto com eles aqui. É um sonho que eu estou realizando. Não só meu, dos meus amigos de infância, de toda uma comunidade e uma cidade”, afirmou.

Nos bastidores da cobertura de imprensa da seleção, já há quem afirme que Raphinha seja nome certo na lista final de convocados para a Copa do Mundo do Catar, no ano que vem. A consistência de seu desempenho nestes três jogos, suas qualidades técnicas e táticas singulares, o bom entrosamento com Neymar, e a fase que ele vive em seu clube, o credenciam a brigar não só por uma vaga, mas por titularidade num time que há muito tempo não inspira o torcedor.

As próximas oportunidades de Raphinha mostrar serviço não estão distantes. Isso porque o Brasil volta a jogar em novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em confrontos com a Colômbia, no dia 11, e Argentina no dia 16.

Neymar marca 70º gol com a Amarelinha Autor de um dos gols na goleada sobre o Uruguai, Neymar chegou ao seu 70º gol com a camisa da Seleção Brasileira. Além disso, fez o sétimo dele nas Eliminatórias, sendo o vice-artilheiro da competição, atrás apenas do boliviano Marcelo Moreno, o líder no quesito com oito gols.