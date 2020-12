Raphael Costa será o secretário da nova pasta de Direitos Humanos

Alan Bittencourt

O presidente do PSB de Niterói, Raphael Costa, será o secretário de Direitos Humanos do prefeito eleito Axel Grael (PDT). A pasta é uma das inovações na estrutura administrativa da próxima gestão e faz parte da estratégia do futuro governo para fomentar as políticas sociais que acelerem os indicadores de desenvolvimento humano.

As atribuições da nova Secretaria de Direitos Humanos serão a responsabilidade por programas de combate à exclusão social e promoção da liberdade religiosa e igualdade racial, além da gestão de projetos do Pacto Niterói Contra a Violência.

“Combater a exclusão social e promover a cidadania plena será um dos maiores desafios dos próximos anos. Recebi este convite do Axel com muita honra e alegria, e trabalharemos incansavelmente para promover políticas públicas que façam de Niterói uma cidade mais vez mais justa e menos desigual. Niterói avançou muito com a gestão de Rodrigo Neves, e vamos seguir avançando”, afirmou o futuro secretário.

Raphael Costa é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), tem experiência profissional em organizações de Direitos Humanos, como a Caritas Internationalis e a Children and Youth International, e trabalhou na Comissão de Assuntos Humanitários na ONU.