Rapaz desaparece em Maricá e preocupa família

A família de Thiago Alcântara Ribeiro, de 29 anos, está procurando o rapaz desaparecido desde o último domingo (9), dia das mães. Ele foi visto pela última vez descendo do ônibus no bairro Inoã, em Maricá, e nunca mais deu notícias. Ele usava uma calça de moletom preta e uma blusa branca.

Segundo os familiares, Thiago saiu de casa no bairro Rio do Ouro, onde mora com a mãe e o irmão, e não disse para onde ia. Testemunhas viram ele entrar em um ônibus que seguia em direção a Maricá. Ele teria descido em um ponto no bairro Inoã por volta das 19h30min.

De acordo com a professora Alexandra Viana, de 40 anos, tia do rapaz, ele já sumiu por alguns dias, mas nunca demorou tanto tempo para voltar.

“O que nos preocupa é a demora e ele não dar notícias. Ele já saiu de casa algumas vezes. Mas saía na sexta e voltava na segunda. E mesmo não tendo celular, ele dava notícias para a mãe pelo celular de alguém. Dessa vez ele saiu no domingo sem dizer para onde ia, e até hoje não voltou, nem fez contato”, disse.

Alexandra conta que Thiago é um menino calmo e tranquilo, trabalhou um tempo ajudando em obras, mas há 15 dias estava em casa.

“A família toda está muito abalada e triste. A nossa preocupação é de terem feito alguma maldade com ele. Porque o Thiago é usuário de drogas, isso não é segredo para ninguém. A mãe dele, tem 53 anos e só chora sem ter notícias dele. Todos estão muito preocupados”, conta Alexandra.

Quem tiver visto o Thiago, pode entrar em contato com a Alexandra pelo telefone (21) 98791-6539.