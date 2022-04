Raniel é a esperança de gols do Vasco na Série B

Em meio a uma equipe muito criticada por causa do baixo rendimento, Raniel se destaca pelos gols em 2022. Assim como a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante marcou diante do CRB, no último sábado (16), e garantiu pelo menos um ponto para o cruzmaltino. São oito gols em 16 partidas, o que dá ao “Ranissauro” dá uma média de um tento a cada dois certames.

A média é superior ao de Germán Cano, que trocou São Januário pelas Laranjeiras no início do ano, e também se destaca no Fluminense. Enquanto, Raniel tem 0,5 gols pro partida, Cano tem 0,45. Além disso, o argentino encerrou a passagem dele no cruzmaltino com 0,38 tentos por jogo, fora as penalidades perdidas nas muitas decisões da Série B passada.

A atual temporada de Raniel também é um reencontro com a bola para o ex-jogador do Santos. No ano passado, o atleta teve uma trombose, e precisou se afastar dos gramados. Assim, na superação do 9 da equipe vascaína é que reside a esperança do torcedor para retornar a elite do futebol brasileiro.

Votação da inclusão da SAF no estatuto do clube

O Vasco publicou ontem (18), o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no estatuto do clube. A votação ocorre no dia 30 de abril, das 10 h até as 22 h, em sistema híbrido: presencial na sede do Calabouço, e de forma virtual. A proposta foi aprovada no mês passado pelo Conselho Deliberativo do clube, e agora precisa passar pelo crivo dos sócios estatutários da associação. São esperados mais de seis mil sócios.

Em caso de aprovação e constituição da SAF, o próximo passo será a confirmação da compra do clube empresa por 70% das ações por R$ 700 milhões, pela 777 Partners.

Foto: Atacante comemora gol do empate contra o CRB – Daniel Ramalho / CRVG