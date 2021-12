Ramon, do Flamengo, diz que vai ajudar a família do ciclista que atropelou

Em nota divulgada por sua assessoria no final da tarde deste domingo (05-12) o jogador Ramon, do Flamengo, lamentou ter atropelado o ciclista Jônatas Davi dos Santos, de 30 anos, que acabou morrendo. O acidente foi na noite de sábado (04-12).

Na nota, Ramon afirma que “reafirmo o respeito às leis de trânsito e ressalto que estava dentro da velocidade permitida, quando fui surpreendido por Jônatas, que estava em uma bicicleta. Reforço que, logo após o acidente, acionei o socorro e permaneci no local prestando todo o auxílio e informações às autoridades. Em depoimento na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, me coloquei à disposição para colaborar com as investigações do caso.”

O jogador disse ainda que “nesse momento de dor e sofrimento para todos os envolvidos, estou buscando forças para auxiliar em tudo o que for necessário a família da vítima. Estamos em contato com a família do Jônatas para dar o suporte necessário e colaborar com possíveis despesas do sepultamento. É um momento de muita tristeza e comoção, mas também é um momento de respeito e amor ao próximo. Vamos passar por isso juntos”, encerra a nota.

Ramon prestou depoimento sobre o caso na 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca. O jogador compareceu ao treino do time do Flamengo durante a manhã, mas não foi relacionado para a partida diante do Santos, nesta segunda-feira (6/12).