Ralff Abreu disputa torneio de Beach Tennis em Balneário Camboriú

O niteroiense Ralff Abreu vai competir em Santa Catarina no torneio ITF de Balneário Camboriú (SC) de Beach Tennis a partir dessa quinta-feira (28). A competição vai até o sábado, 30 e o atleta está confiante para a disputa.

“Expectativa é sempre boa pois costumo jogar bem em Santa Catarina. É a cidade do Chaparro [atleta] então teremos torcida. Estamos usando também esse torneio como preparação para dois eventos na Espanha em maio”, apontou Ralf que entre os dias 20 e 27 de maio disputará dois Sand Series em Barcelona e Gran Canaria. Os Sand Series são os maiores eventos do circuito da Federação Internacional de Tênis.

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).