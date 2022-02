‘Rainha do Trem-bala’, traficante de São Gonçalo ganha ‘trono’ na cadeia

Uma das “monarcas” de maior destaque no “reinado do crime” no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, “Rainha do Trem Bala” foi presa, na noite desse domingo (6), pela segunda vez em menos de um ano. Dessa vez, ela foi capturada por agentes da Operação Segurança Presente, no bairro do Colubandê, enquanto trafegava em um automóvel.

De acordo com os agentes, uma equipe que estava em patrulhamento pela Avenida José de Mendonça Campos desconfiou da movimentação de um automóvel modelo Honda CR-V, de cor prata. Os agentes afirmaram que deram ordem de parada, mas o carro iniciou fuga. A perseguição durou aproximadamente 5 quilômetros.

A equipe policial solicitou reforço de outra viatura para montar o cerco, até que conseguiram abordar o automóvel. Os agentes fizeram revista, mas não encontraram nada de ilícito. No entanto, ao consultar o sistema de dados da polícia, confirmaram que a mulher que estava no carro era a “Rainha do Trem Bala”.

A suspeita tinha, contra ela, um mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas. A mulher é apontada como uma das principais aliadas de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, que comanda o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, um dos principais quartéis-generais da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os policiais conduziram a mulher à 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região, que fez o registro da ocorrência. Na distrital, foi confirmada a existência do mandado de prisão em aberto. Ela foi conduzida à carceragem da delegacia e, em seguida, ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.

Segunda prisão em um ano

Esta foi a segunda vez, em menos de um ano, que a “rainha” teve seu trono reservado atrás das grades. Ela foi presa em 2 de abril de 2021, também no Colubandê. No momento da captura, ela estava almoçando na casa de familiares. A ação foi coordenada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do Rio de Janeiro.

De acordo com a especializada, os agentes conseguiram descobrir que a acusada estava em um endereço no bairro do Colubandê, onde teria ido visitar o filho. Os policiais foram ao local e deram voz de prisão. Ela foi encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), mas, ainda não se sabe em que ocasião, conseguiu deixar o sistema prisional.

‘Braço-direito’ de Rabicó

A Polícia Civil apurou que a presa é uma das lideranças da organização criminosa que comanda o tráfico de drogas nos bairros da Almerinda, Jockey e Zé Garoto, todos em São Gonçalo, além da Comunidade da Reta Velha, em Itaboraí. A acusada já havia sido presa em 2014, tendo ficado detida até 2016, quando foi presa novamente quatro meses após deixar a prisão, onde ficou até o ano de 2017.

A investigação também aponta que “Rainha do Trem Bala” tem ligações com o traficante Rabicó, e é uma das pessoas de confiança do líder do tráfico no Complexo do Salgueiro. Além de ter sido presa pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ela ainda é investigada como autora de homicídios em três inquéritos que tramitam da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).