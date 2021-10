Rainha de bateria da Porto da Pedra será coroada no sábado (23)

A escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo, está preparando um grande encontro com o público. O evento escolhido é a coroação da rainha de bateria Tati Minerato que vai acontecer amanhã (23) na quadra da escola, no bairro Porto da Pedra, às 22h. Também estarão presentes na festa, os grupos Bom Gosto e Projeto Nosso Samba. Durante os intervalos, o DJ Mark Mix vai comandar a festa.

Com passagens no carnaval de São Paulo, onde brilhou a frente da bateria da Gaviões da fiel, Tati confessa estar honrada em representar a vermelha e branca gonçalense, na Marquês de Sapucaí.

“Estou muito feliz de agora fazer parte da família Tigre. É uma honra representar o pavilhão e a bateria Ritmo Feroz, do Mestre Pablo. Podem esperar uma rainha muito comprometida em representar a altura a comunidade da Porto da Pedra”, contou a rainha.

Informações: 99751-3129 (Andréia) 96486-2586 (Fabricio).