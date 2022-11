Rafael do Gordo assume cadeira na Alerj

Ex-vereador de São Gonçalo completará o mandato de Eurico Júnior, deputado afastado

O suplente de deputado estadual, Rafael do Gordo (Democracia Cristã), que já foi vereador em São Gonçalo, assume, a partir de hoje (10), uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). A decisão foi publicada hoje, no Diário Oficial do Poder Legislativo.

Rafael, que já foi deputado estadual, em outras duas ocasiões – suplente, ele assumiu um outro mandato -, é filho do vereador Eduardo Gordo, ex-presidente da Câmara Municipal da cidade de São Gonçalo, reduto eleitoral da família.

“Serão dois meses e meio intensos de trabalho, para ajudar São Gonçalo e Niterói”, disse o agora deputado à TRIBUNA.

Afastamento

Em cumprimento à decisão da juíza Flavia Beatriz Borges Bastos de Oliveira, da Comarca de Vassouras, a Mesa Diretora da Alerj afastou do cargo, ontem (9), o deputado estadual Eurico Júnior (PV).

O afastamento de Eurico ocorreu por conta de uma condenação por improbidade administrativa, enquanto ele era prefeito de Vassouras, entre 2005 e 2008. Em plenário, durante o expediente final de ontem, o parlamentar se manifestou sobre a decisão.

“Esse é um processo que aconteceu em 2006, quando fiz uma desapropriação de três lotes ao lado de uma escola municipal no bairro de Barão de Vassouras para construir uma quadra que pudesse atender à escola e toda a comunidade, através de uma emenda de Brasília. O meu mandato terminou em 2008, a verba não tinha sido liberada e meu sucessor demorou a fazer a obra. O Ministério Público, em 2013, entrou com um processo de improbidade devido à demora da obra, mas quem demorou a construir foi o meu sucessor”, disse Eurico, da tribuna do plenário, fazendo ainda uma retrospectiva de sua carreira política.

Despedindo-se dos colegas da Alerj, Eurico agradeceu “a todos os deputados e aos servidores desta Casa pelo carinho e pelo tratamento que todos me deram desde quando cheguei aqui”, finalizou.