Rádio salva vida de PM durante tiroteio em Niterói

Um aparelho de rádio salvou a vida de um sargento da Polícia Militar, que estava em ação pela operação Segurança Presente, em Niterói, nessa segunda-feira (15). Durante policiamento no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói, os agentes foram atacados a tiros, sendo que um dos disparos atingiu o equipamento do militar.

De acordo com a polícia, a equipe estava em patrulhamento pela Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, uma equipe afirma ter visto um homem, numa modo modelo Honda Titan sem placa, entrando na Comunidade da Ciclovia, que fica às margens da via. Os agentes frisam que a região é de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os policiais tentaram fazer a abordagem ao homem, na Rua 26, para onde ele fugiu após ver a equipe. No entanto, os agentes foram recebidos com dois disparos, feitos por traficantes da região. Um dos tiros acertou o rádio comunicador do sargento, que estava posicionado na região da cintura. Por sorte, o agente não se feriu.

Na fuga, o criminoso deixou caiu um rádio comunicador e uma sacola contendo drogas. Contabilidade feita pelos policiais afirma que havia nove unidades de erva seca, possivelmente maconha. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu), que irá investigar o caso. O rádio usado pelo PM também foi apreendido e será periciado. A distrital irá investigar o caso.