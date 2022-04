Rádio: o amigo inseparável da galera

O rádio continua marcando presença no dia a dia de boa parte da população fluminense. De acordo com último levantamento do Kantar Ibope Media, a primeira colocada no ranking da medição possui uma média de 3,5 milhões de ouvintes por mês. Além disso, há de se ressaltar que há audiência para os mais variados tipos de mercado.

De acordo com o levantamento trimestral, a FM O Dia, uma rádio do tipo popular musical é a primeira colocada e responsável por alcançar a expressiva marca. Em segundo lugar está a gospel Melodia FM. Na sequência, aparece a JBFM, do segmento adulto contemporâneo e a queridinha dos taxis e carros de aplicativo. Na quarta posição está a popular talk Super Rádio Tupi.

Isto significa que, nas quatro primeiras colocações, há quatro emissoras com diferentes propostas. O locutor Francisco Barbosa, que está no ar diariamente, no final das manhas, pela Tupi, falou à reportagem de A TRIBUNA sobre a importância do rádio no cotidiano da população e do papel social do veículo na vida do ouvinte.

“Acho imprescindível. Só esse tipo de áudio traz a intimidade com o ouvinte. Você tem amigos que compartilham a vida com você. Isto faz com que eles fiquem mais sinceros e informativos. Eles nos alimentam e nós brigamos por eles desde as causas mais práticas até aquelas mais pessoais”, disse o radialista.

Francisco Barbosa é radialista na Super Rádio Tupi

Barbosa é o titular de um dos horários de maior audiência do rádio. Ele afirmou que isto aumenta a responsabilidade do profissional, mas não interfere na maneira com que ele se dirige ao público. O radialista também comentou sobre a força que a rádio possui em relação às autoridades quando busca solucionar problemas que afligem uma grande parcela da população.

“Aumenta a responsabilidade, mas não interfere na maneira e comunicar. Aumenta à medida que você tem mais responsabilidade em apresentar resultado. Você está falando de problemas de massa que afligem muita gente. O problema de um é tratado com a mesma importância que o problema da massa. Mas, em relação as autoridades, aumenta a força quando você trata do problema de muita gente”, completou.

Rádios de notícias

Outro segmento que gradativamente tem cativado a preferência do público é o das rádios de notícias. No Rio de Janeiro, a líder é a Band News FM. Para Mário Dias Ferreira, âncora do principal noticiário da manhã, a possibilidade de o ouvinte participar é um dos fatores que colaboram para o sucesso da emissora.

“O papel do rádio é primordial pela agilidade na informação de utilidade pública e prestação de serviço. E a confiança do ouvinte em escutar e participar, mandado áudios e imagens, mensagens de voz e texto, faz com que ele participe em tempo real da notícia. Esse é o diferencial da BandNews, precursora na participação por WhatsApp”, destacou.

Mário Dias Ferreira comanda o noticiário matinal da BandNews FM

A rotina de Mário começa ainda durante a madrugada com toda a preparação para que o ouvinte comece o dia bem informado. O jornalista classifica a rotina como gratificante. Ele também contou sobre como é o procedimento para preparar o primeiro noticiário do dia.

“Gratificante. É um baita desafio e tremenda responsabilidade. Madrugar para apresentar as primeiras notícias do Rio, melhores caminhos do trânsito, eventuais problemas no transporte público, um tiroteio que aponte início de operação policial. Além do factual, é preciso ‘requentar’ as matérias do dia anterior, tanto no rádio, quanto na TV, com um destaque em rede nacional direto do estúdio da BandNews, fazendo a interação com ouvinte que também é telespectador”, completou.

Carnaval

Além disso, o rádio tem importância fundamental para a difusão dos desfiles das escolas de samba, que acontecem anualmente na Marquês de Sapucaí. Em 2022, a Rádio Absoluta, com sede em Campos dos Goytacazes, e abrangência nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, além do Sul do Espírito Santo e Zona da Mata de Minas Gerais, irá mais uma vez transmitir ‘o maior espetáculo da terra’, a exemplo do que faz desde 2010. A novidade, desta vez, é a parceria com A TRIBUNA. O radialista André Freitas, diretor da emissora, e também editor do jornal, estará à frente da jornada. Ele falou sobre a importância do veículo para a divulgação da festa popular.

André Freitas, diretor da Rádio Absoluta e editor de A Tribuna

“Houve um tempo em que as emissoras de rádio e a Absoluta se inclui nisso de forma mais recente, eram responsáveis pela divulgação do pré-Carnaval, principalmente no que se refere as escolas de samba. É importante desassociar o desfile das escolas de samba do Carnaval, justamente para mostrar o quanto que o rádio colabora na difusão. Ninguém liga a televisão para ouvir música. Hoje, com as novas ferramentas, isso ficou mais latente na realidade, principalmente dos mais jovens. O rádio em si não só difunde o principal produto produzido pelas escolas, que é o samba enredo, como também as ações sociais e a agremiação em si. A cobertura televisiva fica muito restrita ao período mais próximo dos desfiles. O rádio não. O rádio divulga desde a escolha dos sambas enredos, entrevistando personalidades da escola.

André faz questão de dar destaque ao rádio como veículo precursor da comunicação de massa. “Tudo tem como base o rádio. A TV sucede o rádio, mas não o suprime. As pessoas, por vezes, estão se deslocando e nem sempre estão diante da televisão, mas tem oportunidade de sintonizar o rádio e ouvir. O rádio também é acessível através da internet, com emissoras do mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que não tiver acesso às imagens pode ter acesso ao som do Carnaval através do rádio. Já a TV só faz transmissão internacional para quem paga. A TV tem uma preocupação maior com a imagem. Já o rádio, com o conteúdo e com as pessoas que fazem o dia a dia das escolas de samba”, disse