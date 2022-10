Rádio: das ondas para os bytes

Em meio ao centenário da radiodifusão brasileira, a frase “nas ondas do rádio” pode tranquilamente ser substituída por “nos bytes do rádio”. Isto porque muitas emissoras estão optando por transmitir pela web ao invés das tradicionais AM ou FM. De acordo com o Kantar Ibope Media, a audiência de rádio online cresceu 186% entre os anos de 2019 e 2021.

Existem emissoras que foram concebidas exclusivamente para a web. É o caso da rádio Alternativa Esportes, criada em 2018 pelo locutor José Roberto Julianelli, no Rio de Janeiro. Segundo o profissional, entre as facilidades proporcionadas pelo formato web-rádio estão a maior liberdade de criação e a flexibilidade de horários.

“Pela facilidade e custo, que não é tão alto. A gente teve essa ideia de montar uma webrádio mais voltada para esportes. A gente está desde 2018. Demos uma parada, mas retornaremos neste mês com nossas atividades. A programação que a gente faz é mais eclética e com horários mais livres, sem ficar amarrado como as rádios de dial”, contou.

Entretanto, ele aponta que, por trás da facilidade com os horários há um dificultador: a falta de patrocínio. Julianelli lamentou que, mesmo com as web-rádios possuindo alcance mundial, o mercado ainda não invista massivamente no formato. Ele ainda apontou que muitas emissoras de AM e FM, atentas à importância da web, também passaram a transmitir pela internet.

José Roberto Julianelli concebeu emissora para operar apenas na web – Foto: Arquivo pessoal

“Temos essa facilidade por conta de uma dificuldade, que é conseguir patrocinadores. Ainda não há um investimento de patrocínio nas web rádios e ás vezes causa um certo desânimo. Ainda não foi descoberta, embora tenha uma penetração mundial, diferente das rádios AM e FM, que têm certo alcance, embora todas elas estejam migrando para a internet”, completou.

Do dial para a internet

O jornalista Luiz Antonio Mello, de Niterói, atua há 50 anos em emissoras de dial. No entanto, desde 2021, ele possui a sua própria web-rádio: a Rádio LAM, especializada em rock. Assim como Julianelli, Mello destacou a liberdade criativa proporcionada pelo formato. Além disso, o jornalista citou que as maiores concorrentes das web-rádios não são as emissoras AM e FM, mas sim as plataformas de streaming.

“O rádio é um veículo que independe do tipo de mídia que ele transmite. No rádio convencional é mais difícil fazer um projeto autoral. Na internet fiquei fascinado pela qualidade do áudio pelo streaming e pela liberdade e facilidade de se fazer as coisas. A maior competição que existe do rádio na web é com os canais de streaming. A nosso favor, é como se o Spotify fosse um grande supermercado em que você entra e escolhe, enquanto rádio indica, faz uma curadoria musical”, analisou.

Mello comparou ainda o ato de ouvir rádio pelo celular, usando fone, com os bons e velhos radinhos de pilha, muito populares principalmente nas arquibancadas de futebol, na segunda metade do século XX. O jornalista também apontou para o papel do rádio em ser uma companhia para o ouvinte. Por fim, Mello afirmou acreditar que o auge das web-rádios ainda está por vir.

“Quando vejo uma pessoa na rua, com o fone de ouvido espetado no celular, me lembra muito o radinho e pilha, de quando o cara ia ao Maracanã e ficava ouvindo. Essa figura do rádio companheiro, especialmente durante a madrugada, é para o cara não se sentir sozinho, e acompanhado de uma boa música. Está sendo muito prazeroso, mas vai levar um tempo até a web-rádio arrebentar porque ainda há algumas dificuldades de acesso, apesar de haver vários aplicativos”, completou.