Radialista, suplente de Flordelis, é alvo de operação contra esquema de “rachadinha”

O ex-deputado estadual e radialista Pedro Augusto (PSD) foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, suspeito de envolvimento em suposto esquema de “rachadinha”, na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A força-tarefa é composta pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc/MPRJ), em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Pedro Augusto foi candidato a deputado federal em 2018, mas não se elegeu, ficando com a 1ª suplência do PSD. Caso a deputada Flordelis perca o mandato, o radialista assume essa vaga. Equipes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriram os mandados em endereços residenciais em Copacabana, na Zona Sul do Rio; em Nilópolis, na Baixada Fluminense; e em Niterói. Na residência de assessores de Pedro Augusto, os agantes também cumpriram mandados de busca e apreensão.