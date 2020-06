R$ 5 mil por informações sobre os assassinos de tenente da PM

O Disque Denúncia está oferecendo R$ 5mil de recompensa por informações que levem a polícia a prisão dos assassinos do tenente da Polícia Militar, Cleiton da Costa Sales, morto, na quinta-feira (18), quando participava de uma operação para retirada de barricadas erguidas pelo tráfico, na comunidade da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio.

De acordo com a estatística, o oficial foi 23º policial assassinado esse ano no estado. Na manhã dessa sexta-feira (19) a PM voltou a realizar operação para retirada de barricadas nos principais acessos da comunidade. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apoiam a ação. O corpo do tenente, que deixou esposa e filho, será sepultado nessa sexta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio.

Pelo menos dois veículos blindados também dão suporte a operação. O patrulhamento foi reforçado na Avenida Ministro Edgar Romero, uma das principais do bairro, paralela à comunidade, onde se concentra grande parte do comércio no bairro. Na quinta-feira (18) a PM apreendeu 402 munições de vários calibres e 16 tabletes de maconha, e quando o tenente foi baleado, os companheiros o carregaram em meio a intensa troca de tiros, levando-o para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte, onde infelizmente o policial faleceu.