Quiosqueiros de Niterói querem permissão para funcionar

A Associação de Quiosques das Praias de Niterói (APQN) vai realizar uma reunião com os trabalhadores e representantes de diversas praias da cidade nos próximos dias. O objetivo é discutir com a categoria sobre a situação atual desse segmento, que está fechado desde dia 18 de março por conta da pandemia do coronavírus, e também fazer projeções futuras. A possibilidade de abertura é um dos assuntos que serão abordados, visto a necessidade do funcionamento, ao mesmo tempo que é necessário o resguardo para garantir o máximo de isolamento social e preservação da saúde dos trabalhadores e população.



A representação vai montar um documento com as informações coletadas na reunião que será apresentada na Prefeitura de Niterói.

“Estamos ansiosos para a reabertura e estamos recebendo pressões da categoria, que está passando por dificuldades financeiras com os estabelecimentos fechados. Estamos recebendo o auxílio dos R$ 500 por mês, o que foi uma ajuda maravilhosa da administração municipal, reconhecendo os trabalhadores dos quiosques das praias de Niterói, mas o valor é insuficiente para suprir todas as necessidades. Agradecemos a Câmara de vereadores pela elaboração do PL que garantiu nossa inclusão. Temos pleiteado a isenção das taxas de desligamento e religação da água, já que não está tendo uso. Também estamos solicitando a inclusão dos quiosqueiros no Supera Niterói, devido o grave prejuízo com a perda de mercadorias e a necessidade de um capital de giro para a reabertura”, explicou a presidente da APQN, Regina Abreu.

A reunião contará com representantes das praias de Camboinhas, Piratininga, Gragoatá e Icaraí. O representante dos quiosques de Gragoatá, Silésio Pinheiro, disse que trabalha há 34 anos nesse ramo e que nunca passou por um momento como esse.

“Quero trabalhar e ao mesmo tempo tenho medo de contrair essa doença. Eu preciso abrir o meu quiosque e respeitar as normas que forem exigidas. Acho que o quiosque poderia funcionar com delivery assim como os restaurantes”, exemplificou.

O comerciante Manoel Francisco Silva, popularmente conhecido como Maçarico, trabalha há anos no calçadão da Praia de Piratininga e também quer voltar a trabalhar.

“Sou grato pela ajuda da Prefeitura, mas preciso voltar a trabalhar o quanto antes. Poderia ser com regras, como está acontecendo com todo mundo, e eu ia respeitar”, frisou o dono do trailer que fica em frente as ruínas do seu quiosque que foi quebrado após forte ressaca.

“Acredito que a Prefeitura está fazendo o dever de casa buscando proteger a população. Estamos atentos as orientações e protocolos para reabertura de restaurantes e bares para que possamos nos adequar e estamos aguardando o convite da Prefeitura para definirmos coletivamente essas regras, assim como foi feito com os representantes dos outros estabelecimentos. Temos que estudar uma forma positiva de reabertura dos quiosques e retorno das nossas atividades”, completou Regina Abreu.

A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre o assunto mas não se manifestou até o fechamento desta edição. Já a Águas de Niterói informou que está avaliando cada caso referente aos comerciantes que estiveram com os seus estabelecimentos fechados durante este período. Para mais informações os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento não presencial: WhastApp 21-97211-8064, site www.aguasdeniteroi.com.br, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo ou 0800 723 1222.