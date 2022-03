Quiosqueiros de Charitas denunciam furtos

Proprietários de quiosques na orla de Charitas, Zona Sul de Niterói, estão apreensivos com a crescente nos casos de furtos. De acordo com as vítimas, as ações são realizadas, na maioria das vezes, por usuários de drogas. Alguns empreendedores estão investindo em aparados de segurança. Já a Polícia Civil frisa a necessidade de se registrar ocorrências.

De acordo com o delegado Rafael Barcia, titular da 79ª DP (Jurujuba), delegacia que cobre a região, a investigação apurou que os furtos são realizados por pessoas em situação de dependência química. Contudo, ele pontuou que, por conta de boa parte dos furtos ser de itens de menor valor, muitos proprietários de quiosques acabam não fazendo o boletim de ocorrência.

“A maioria não faz registro de ocorrência. Temos apenas um que foi feito ontem. Normalmente eles furtam poucas coisas e os donos acabam não registrando. Se não tem o registro, não vira investigação. O que agente apurou é que são usuários de drogas que, principalmente durante a noite, tentam furtar alguma coisa”, afirmou.

Ainda de acordo com Barcia, uma das alternativas para se comunicar a ocorrência à polícia é por meio da Delegacia Online (https://delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br/). Dessa forma, a vítima consegue informar oficialmente que o crime aconteceu e as forças de segurança podem, além de investigar, realizar ações preventivas.

“Hoje as pessoas podem registrar até pelo Dedic e fazer o registro online. A pessoa às vezes está trabalhando e não tem tempo de ir à delegacia, não precisa ir. Pelo computador ou celular é possível fazer o pré-registro, mas é importante comunicar isso ao Estado. Se não é feito o registro de ocorrência, para a polícia o crime não aconteceu”, completou o delegado.

Clima de tensão

Há duas semanas, um quiosque da região teve dinheiro do caixa e um celular furtados, durante a madrugada. O caso mais recente aconteceu na madrugada de terça-feira (29), quando o “Quiosque 15” teve janelas arrombadas e uma garrafa de cachaça furtada. Proprietários afirmaram á reportagem de A TRIBUNA terem investido em aparados de segurança, como câmeras e alarmes.

Denize afirma que quiosque dela foi alvo de furto na terça-feira – Fotos: Vítor d’Avila

Denize Soares é proprietária do “Quiosque 15”. Ela relatou que os criminosos atuam pela região por volta de 3h, durante a madrugada. Embora ela tenha investido em colocar câmeras de segurança, ela afirma que os suspeitos costumam andar pelo local durante o dia para observar pontos em que não seriam flagrados pelas imagens.

“A invasão foi pro cima. Eu tinha uma grade de ferro, mas ele afastou o [teto] de sapê. Só com isso eu tive um prejuízo de R$ 500. É complicado porque estamos sem segurança e sendo prejudicados. Acontece sempre na madrugada porque cedo está passando gente. Eles costumam aparecer por volta das 3h. Além disso, eles procuram lugares em que a câmera não pega”, relatou a empresária, que registrou o caso na Polícia Civil.

Especialista aponta alternativas

A reportagem de A TRIBUNA consultou o professor Ignácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência (LAV) da UERJ sobre eventuais soluções para reprimir esse tipo de ação. O especialista vê com bons olhos a instalação de alarmes e câmeras de segurança, mas aponta a importância de haver policiamento ostensivo.

“Além da questão social, que certamente é a origem, furtos podem ser às vezes prevenidos com iluminação, câmeras e presença policial. As câmeras podem registrar quem são os responsáveis e eles serem detidos na próxima vez que chegarem lá. Os programas de desintoxicação devem ser oferecidos, nunca impostos. Impor internações é ilegal e inócuo”, pontuou.

Policiamento será reforçado

Em nota, o 12º BPM (Niterói) informou que Charitas “contará com o reforço de duas moto-patrulhas para realizar a abordagens aos elementos em atitude suspeita no período da noite e madrugada”. Além disso, o tenente-coronel Marcelo Carmo, comandante da unidade, falou sobre como é realizado o planejamento operacional.

“O 12º Batalhão de Polícia Militar realiza o policiamento ostensivo e preventivo, através de planejamento operacional orientado pela análise criminal da unidade, a qual busca a redução dos números de ocorrências dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade e consequentemente o atingimento das Metas estabelecidas no Sistema Integrado de Metas. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, na região onde ficam localizados os Quiosques da Praia de Charitas houve redução de todos os índices dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade, alcançando todas as metas estabelecidas”, afirmou.