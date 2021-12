Quinze carros que serão lançados no Brasil em 2022

Foto: Honda City Hatch

O mercado automotivo brasileiro terá novidades importantes em 2022, após um 2021 marcado por uma série de lançamentos e pela crise dos semicondutores.

Montadoras preparam novidades em diferentes segmentos. Além das categorias de SUVs e de picapes, os fabricantes também preparam algumas novidades para outras categorias, como a de hatches e sedãs. Confira 15 carros que podem chegar ao Brasil no ano que vem.

Novo Renault Kwid

Lançado em 2017, o Renault Kwid está prestes a ganhar uma reestilização no Brasil. O visual será o mesmo do Kwid já vendido em mercados como China e Índia. Na dianteira, o hatch conta com faróis bipartidos e luzes diurnas de led. Na lateral, as novidades são as novas rodas de liga-leve e os piscas de seta no para-lama. A traseira também traz lanternas em led e para-choque distinto do modelo brasileiro.

Por dentro, o novo Renault Kwid deve ganhar novos revestimentos dos bancos e novidades no acabamento. O modelo também deve ganhar um novo volante e um painel de instrumentos digital.

Sob o capô, o Kwid deve receber o mesmo 1.0 SCe de 82 cv e 103 Nm que equipa o Sandero e Logan, que oferece comando de válvulas variável. Também são esperados reforços estruturais e a estreia de controles de estabilidade e de tração para algumas versões.

Honda City Hatch

Além do novo Honda City sedã, a montadora japonesa também prepara a estreia da inédita versão hatch do modelo, que será produzida em Itirapina (SP). Apresentado ao público junto com o novo City sedã em novembro, o novo City hatch deve chegar oficialmente às lojas ainda no primeiro trimestre de 2022.

No Brasil, ele será o substituto do atual Honda Fit, que deixou de ser produzido no país. Por fora, o modelo conta o mesmo visual da versão sedã até as portas de trás.

Na traseira, o modelo conta com um visual de linhas esportivas, com lanternas de led de aspecto horizontal. Elas invadem a tampa do porta-malas, que também abriga a placa. Sob o capô, o novo Honda City hatch terá o mesmo motor 1.5 aspirado flex que estreou no novo City sedã. Ele oferece 126 cv de potência e 155 Nm de torque, e é sempre associado a um câmbio automático do tipo CVT que simula 7 marchas.

Citroën C3

Com lançamento previsto para fevereiro, o novo Citroën C3 será a principal aposta da marca francesa para 2022. O novo hatch será produzido em Porto Real (RJ), e utiliza a plataforma modular CMP, a mesma do Peugeot 208. Sob o capô, o novo Citroën C3 deve trazer inicialmente o motor 1.0 Firefly de 77 cv de 107 Nm do Fiat Argo e o 1.6 aspirado de 118 cv oferecido no C4 Cactus.

O novo Citroën será a principal ficha da reconstrução da marca francesa no Brasil, que atualmente conta apenas com o modelo C4 Cactus em seu portfólio, além da van Jumpy, que é um veículo comercial. Além do hatch, a montadora francesa também pretende lançar no Brasil um novo SUV compacto e um sedã, ambos derivados do novo C3. A expectativa da Stellantis é a de que a Citroën seja uma das 10 marcas mais vendidas do Brasil.

Novo Volkswagen Polo

A reestilização do Polo deve ser o principal lançamento da Volkswagen em 2022 no Brasil. Por fora, a versão brasileira do modelo deve acompanhar as mudanças do Polo europeu, que tem visual inspirado na oitava geração do Golf. Na dianteira, os faróis ganharam contornos irregulares, enquanto a grade terá uma barra horizontal de led em algumas versões. Os para-choques também são novos, e na traseira, as lanternas de led passarão a invadir a tampa do porta-malas.

Por dentro, o hatch ganhará o novo volante da marca e painel digital em todas as versões. Sob o capô, o Polo deve perder o atual motor 1.6 MSI, passando a trazer no lugar o 1.0 TSI com a mesma calibração utilizada no Up, oferecendo 105 cv e 170 Nm. Em relação aos equipamentos de segurança, o novo Polo deve ganhar airbags de cortina e controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com frenagem autônoma emergencial.

Volkswagen Virtus

Assim como o Volkswagen Polo, o Virtus está prestes a ganhar um novo design. Lançado em 2018, o sedã pode ter um visual distinto do modelo hatch, que acompanhará as mudanças do modelo europeu. De acordo com rumores, o novo Virtus pode ganhar uma dianteira exclusiva, com linhas inspiradas no sedã médio Jetta e no crossover Nivus. Por dentro, o modelo ganhará o novo volante do Nivus e terá painel de instrumentos digital em todas as versões.

Sob o capô, o Virtus deve perder o atual motor 1.6 MSI nas versões de entrada, passando a trazer o 1.0 TSI com a mesma calibração utilizada no Up, oferecendo 105 cv e 170 Nm.

As demais versões podem manter o atual 1.0 TSI de 128 cv e o 1.4 TSI de 150 cv. Assim como o Polo, o novo Virtus também deve ganhar airbags de cortina e controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com frenagem autônoma emergencial. O novo Volkswagen Virtus pode chegar ao mercado ainda no primeiro semestre de 2022.

Fiat Argo e Cronos CVT

Depois da Fiat Strada ganhar a opção de câmbio automático do tipo CVT, será a vez do hatch Argo e do sedã Cronos trazerem a nova opção de transmissão. Com a chegada das novas regras de emissões do Proconve, os Fiat Argo e Cronos não terão mais a opção do motor 1.8 aspirado de 139 cv e câmbio automático de 6 marchas. Ambos os modelos não devem ganhar modificações visuais.

Assim como na picape Strada, o conjunto mecânico terá a mesma combinação que estreou no SUV Pulse. O motor é o já conhecido 1.3 Firefly de 107 cv e 134 Nm associado a um câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 marchas. Além disso, também são esperados novos equipamentos de conectividade e a inclusão de novos itens de segurança de série, principalmente depois da nota zero no teste do Latin NCAP.

Toyota Yaris

Lançado em 2018 no Brasil, o Toyota Yaris se prepara para receber a primeira reestilização local. Com mudanças pontuais, o Yaris ganhará novidades sobretudo na dianteira, com um novo para-choque e novos faróis de led. Trata-se da mesma reestilização que estreou há 2 anos na Tailândia e no México. Na lateral, há novas rodas de liga-leve com design inédito, enquanto na traseira, as lanternas ganham novos elementos internos.

Por dentro, o modelo ganhará um novo painel de instrumentos. Sob o capô, o motor 1.3 flex deixa de ser oferecido, enquanto o atual 1.5 deve ganhar modificações para se tornar mais eficiente, tanto no hatch como no sedã. Também são esperados reforços estruturais na carroceria e a inclusão de novos equipamentos de segurança de série, como 7 airbags em todas as versões – que o Yaris atual oferece apenas na versão topo de linha.

Peugeot 208

Outro lançamento do grupo Stellantis aguardado para 2022 é o Peugeot 208 1.0 turbo. O hatch da montadora francesa finalmente trocará o motor 1.6 flex aspirado de 118 cv e 158 Nm de torque pelo 1.0 GSE que estreou no Fiat Pulse. O novo motor turbo flex oferece 130 cv de potência e 200 Nm de torque com etanol, e deve equipar as versões topo de linha do hatch produzido na Argentina.

Já para as versões de entrada, o novo motor será o 1.3 Firefly aspirado de 107 cv e 134 Nm que já equipa uma série de modelos da Fiat. Assim como na picape Strada, o Peugeot 208 também deve oferecer opções de câmbio manual de 5 marchas ou um câmbio automático do tipo CVT. Lançado no Brasil em 2020, o Peugeot 208 não deve receber mudanças estéticas, mas pode ganhar novidades na lista de equipamentos.

Honda Civic 11ª geração

Lançada globalmente em abril deste ano, a nova geração do Honda Civic chegará importada ao Brasil. Ao contrário do modelo atualmente vendido no Brasil, a 11ª geração do Civic aposta em um design mais conservador, com linhas inspiradas no irmão maior Accord. Na dianteira, o destaque fica para os novos faróis mais finos e capô mais longo e baixo. Na traseira as lanternas ficaram maiores e agora invadem a tampa do porta-malas.

Por dentro, o interior foi totalmente renovado, e ganhou visual minimalista e uma série de recursos tecnológicos, como o novo painel de instrumentos digital de 10,2’’ e a central multimídia de 9’’ com aspecto flutuante. Sob o capô, o novo Honda Civic deve manter o atual 1.5 turbo da versão Touring com algumas melhorias, para oferecer 182 cv e 240 Nm de torque. Também há rumores de uma inédita versão híbrida para rivalizar com o Toyota Corolla. Todas as versões do novo Civic devem contar com câmbio do tipo CVT.

Volkswagen Jetta

O sedã médio Volkswagen Jetta terá novidades em 2022. Produzido no México, o Jetta ganhou modificações no design, uma nova opção de motor e novidades na lista de equipamentos. Por fora, as mudanças foram pontuais, com destaque para os novos para-choques e a nova grade frontal. Por dentro, o modelo ganhou novos detalhes de acabamento e novos equipamentos. Também há novos recursos de segurança, como o IQ.Drive de assistências ao condutor.

Sob o capô, o novo Jetta ganhou o novo motor 1.5 TSI de 160 cv e 250 Nm no lugar do 1.4 TSI que equipava o sedã anteriormente. Já a versão esportiva GLI manteve o atual 2.0 TSI de 230 cv e 350 Nm associado ao câmbio DSG de 7 marchas. O novo Volkswagen Jetta deve chegar ao Brasil no início do ano que vem. Assim como o modelo atual, o sedã reestilizado deve ser oferecido no país apenas na versão GLI, sem opcionais. Os preços devem ficar um pouco acima dos R$ 205.590 cobrados atualmente.

BYD Han

Há anos já com planos de vender carros de passeio no país, a BYD chegou ao Brasil já no final de 2021, com o lançamento do SUV Tan. Depois do primeiro modelo, a montadora chinesa conhecida pelos carros elétricos pretende oferecer o sedã Han no mercado brasileiro. O visual é o grande destaque do novo modelo, que foi projetado por uma equipe liderada pelo designer ex-Audi Wolfgang Egger. Em 2021, o BYD Han recebeu o prêmio internacional iF Design 2021 na categoria de “design de produto”.

Por dentro, os destaques do BYD Han são o acabamento luxuoso e a central multimídia com tela de 12,8’’ giratória, podendo ser utilizada tanto em orientação vertical como horizontal. O sedã conta com duas configurações, sendo a mais potente delas composta por dois motores elétricos, que oferecem 494 cv e 680 Nm. O alcance varia entre 550 km e 605 km. Assim como o BYD Tan, o preço do sedã Han deve ficar acima dos R$ 300 mil.

Chevrolet Cruze RS

Previsto inicialmente para estrear em 2021, o Chevrolet Cruze RS ficou para o ano que vem. Baseado na versão hatch Sport6, o novo Cruze RS apostará na mesma receita já utilizada pelo Onix RS. Assim como o hatch compacto, o visual agressivo será o grande destaque da nova versão esportivada do Cruze. O carro será posicionado entre as duas versões superiores da gama (LTZ e Premier).

Sob o capô, a nova versão terá o mesmo motor 1.4 turbo de 153 cv e 240 Nm de torque que já equipa as demais versões do modelo hatch e sedã, sempre com câmbio automático de 6 marchas. Produzido na Argentina, o Chevrolet Cruze é um dos únicos sobreviventes da categoria de hatches médios, com exceção de modelos premium importados da Europa. Em 2021, o modelo emplacou 1.664 unidades até o fim de novembro.

Novo Hyundai HB20

Lançado em 2019, o atual Hyundai HB20 terá mudanças importantes em 2022. Já flagrado em testes, o modelo mais vendido da montadora sul-coreana passará por mais uma reestilização. Na dianteira, o HB20 deve ganhar novos faróis e grade dianteira bipartida, com traços inspirados no i20 vendido na Europa. Já a traseira deve ganhar novas lanternas e para-choques. O sedã HB20S deve acompanhar as mudanças estéticas do hatch.

Sob o capô, os modelos HB20 e HB20S devem manter os atuais 1.0 aspirado e turbo. Já o aventureiro HB20X tem futuro incerto. Há rumores de que o modelo deixaria de ser oferecido em 2022, uma vez que ele ainda oferece o motor 1.6 aspirado de 130 cv que saiu de linha no hatch e no sedã. Outra possibilidade é a de que o HB20X também receba a reestilização e passe a oferecer apenas a opção de motor 1.0 turbo.

BMW i4

Já com passaporte carimbado, o novo BMW i4 deve ser um dos principais lançamentos da montadora alemã no Brasil em 2022. Com linhas inspiradas no i4 Concept, o modelo é a versão elétrica do novo Série 4 Gran Coupé. Por fora, há elementos do Série 4 convencional, como os faróis afilados e a grade duplo rim em posição vertical. Na lateral, o teto adota um caimento suave como um cupê. Por dentro, o BMW i4 também traz o novo sistema inteligente iDrive 8.

O novo BMW i4 deve chegar ao Brasil em duas versões. A primeira delas (eDrive 40) conta com 340 cv de potência e 430 Nm de torque, sempre com tração traseira e alcance de 590 km. Já a versão esportiva M50 oferece 544 cv e 795 Nm, sempre com tração integral. De acordo com a BMW, o i4 M50 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos, e chega aos 225 km/h. O alcance é de 510 km. O novo sedã elétrico deve chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2022.