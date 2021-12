Quem vai substituir Daniel Craig como 007?

Depois de 16 anos e cinco filmes, a era de Daniel Craig como James Bond chegou ao fim neste ano.

Escolher um substituto é uma decisão extremamente importante já que uma grande parcela dos lucros de bilheteria depende da escolha do ator certo.

“Você tem que ser uma estrela de cinema, um embaixador da saga, um diplomata da mídia, um filho designado da cultura britânica e a face de um ecossistema multibilionário de produtos e endossos”, disse a BBC, Mark O’Connell, autor de um livro especializado em James Bond.

“Você deve ser imediatamente reconhecível em todos os cantos do planeta como James Bond. Tem que ser atraente, capaz de capturar a câmera e dominar telas de cinema do tamanho de campos de futebol”, acrescenta.

Claro, todo novo ator de Bond vai querer homenagear aqueles que vieram antes dele, “mas ele tem que trazer suas próprias qualidades para o papel”, diz O’Connell.

“James Bond pode ser de qualquer cor, mas é um homem”, disse a produtora americana Barbara Broccoli, responsável pela produção dos filmes da franquia James Bond, em 2020.

“Acho que deveríamos criar novos personagens para mulheres, personagens femininas fortes. Não estou particularmente interessada em pegar um personagem masculino e ter uma mulher para interpretá-lo. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso”, acrescentou Broccoli.

Com tudo isso em mente, é difícil encontrar alguém tão masculino como Tom Hardy, um ator acostumado a ser um cara durão na tela. Ele estrelou filmes como “Venom – Tempo de Carnificina”, “Dunkirk” e “Mad Max: Estrada da Fúria”.

Com papéis como esses, é fácil entender por que Hardy é considerado um dos favoritos há algum tempo e admitiu querer interpretar o papel ocasionalmente. Porém, aos 44 anos, corre o risco de ter perdido o momento. Daniel Craig permaneceu no cargo por 15 anos. Se Hardy fizesse o mesmo, terminaria com quase 60 anos.

A questão da idade é outra barreira potencial para Idris Elba, de 49 anos, pioneiro nas apostas há quase uma década. “Carros, senhoras, martinis. Quem iria querer fazer isso? Parece terrível”, brincou Elba. No entanto, o ator também reconheceu que pode estar “muito velho” para lidar com isso.

Interpretar James Bond exige muito trabalho duro, como testemunham todos os ferimentos de Craig durante a gravação dos filmes.

“É para os mais jovens”, observa O’Connell.

Nesse sentido, Regé-Jean Page, de 33 anos, protagonista da série “Bridgerton”, da Netflix, não seria uma aposta ruim. Cada vez que ele apareceu no tapete vermelho neste ano, parecia estar fazendo um ensaio para o papel de 007.

É difícil pensar que alguém pode vestir o terno do agente do MI6 tão bem quanto ele.

Pierce Brosnan, protagonista da série por sete anos, disse que Page faria um Bond “maravilhoso”. A estrela de “Game of Thrones”, Richard Madden, é outro ator que poderia estar concorrendo para se tornar Bond, especialmente após seu papel na série da BBC “Bodyguard”.

Na série, Madden já teve que usar um smoking, entrar em um carro enquanto era baleado e manusear armas. É justo e apropriado que os produtores considerem alguns novos talentos escoceses, como Madden, considerando que o primeiro ator a interpretar James Bond na série de filmes foi, claro, o falecido Sean Connery, apesar de puristas abrirem debate alegando que o primeiro Bond a aparecer na tela grande foi de fato Bob Simmons, um ator dublê que faz a cena de abertura de Dr No, o primeiro filme da série estrelado por Connery e lançado em 1962.

Simmons faz a famosa cena em que um agente surge na tela e é seguido pelos espectadores através do cano de um revólver de um assassino. Bond dá um tiro na direção da câmera, e sangue escorre em seguida enquanto os créditos de abertura são exibidos na tela ao som do famoso tema composto por Monty Norman com arranjo de John Barry.

Madden tem 35 anos e em entrevista à revista GQ em 2018 disse estar “mais do que lisonjeado por ter seu nome citado” para interpretar Bond.

No entanto, ele acrescentou que “todos gostam dos rumores sobre esse assunto. Sou apenas o rumor atual. Haverá um (candidato) diferente na próxima semana”.

O britânico James Norton, protagonista da série “McMafia”, também é outro dos favoritos.

“Bond é um ícone e significa tanto para tantos que a especulação é inevitável. Mas é isso: especulação. Especulação muito lisonjeira e humilde”, disse Norton em uma entrevista ao jornal londrino Evening Standard.

O problema com vários desses atores é que eles são os favoritos dos fãs. Pode parecer uma coisa boa, mas os produtores frequentemente escalaram atores menos óbvios no passado, talvez de propósito.

Quando se tratou de substituir Pierce Brosnan após sua última aparição em Bond em 2002, Daniel Craig não estava entre os favoritos dos fãs.

“Há sempre o ‘favorito do apostador’ e tende a ser qualquer ator gostoso que está lançando um novo programa de TV no fim de semana com uma equipe de relações públicas inteligente que gera muito burburinho”, diz O’Connell.

Isso poderia prejudicar as chances de alguns outros favoritos associados ao mundo do drama televisivo, como Aidan Turner, Tom Hiddleston e Cillian Murphy? Talvez, mas ainda assim não apostaríamos contra nenhum deles.