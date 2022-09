Quem vai ganhar para presidente, segundo as previsões

Carta mostra que presidenciável ganhará com uma porcentagem entre 68 e 72% dos votos válidos

Por Íngrid Bianchini e Saulo Andrade

Que 2022 tem sido um ano ansioso, agitado não se pode negar. Entre acontecimentos bons e ruins, aqui no Brasil as eleições, o que tem alterado os ânimos e marcado a população como um todo. Segundo o Instituto Datafolha 44% das famílias pararam de conversar sobre política para evitar brigas.

Mas, quem será o novo Presidente do País? Se é possível adiantar a resposta, fica a seu critério acreditar ou não, mas A TRIBUNA ouviu especialistas em previsões que trazem um panorama bem claro, sobre o que as cartas, os astros e números nos dizem.

Para a numerologia, 2022 é o “Ano Universal 6”, porque é o resultado da soma 2+0+2+2. Tudo aquilo que esse número representa fica em evidência em termos pessoais e coletivos. No entanto, muita gente associa o número 6 a brigas, conflitos familiares e separações afetivas e comerciais (sociedades, alianças e parcerias que terminavam).

Para o numerólogo Yub Miranda, as eleições justamente neste ano 6, pode se apresentar, infelizmente, com tendência mais belicosa, agressiva e extremista. “Para colocar mais lenha na fogueira, um número com significados bem semelhantes ao 6 é o 2. E 2 é o número que se repete três vezes nos algarismos deste ano (2022). Você lembra da eleição de 2018? Some os algarismos (2+0+1+8) e veja que o Ano Universal era justamente o 2. A análise da Numerologia é de que a necessidade do número 2 está triplamente intensificada em 2022 (junto com o 6). Isso significa a necessidade de muito diálogo e respeito às opiniões e valores diferentes. Se as pessoas ficarem na polaridade negativa dos números 6 e 2, teremos uma eleição ainda mais extremista que o de 2018.”

A famosa cigana, Sara Zaad, previu “muito tumulto” após o período eleitoral e a morte de candidatos ao Senado e a Câmara dos Deputados, mesmo após eleitos. A cigana revelou que mais de uma pessoa ligada à política brasileira vai sair do Brasil, inclusive candidatos à Presidência.

Durante a leitura das cartas, a cigana indica que “está sendo armado um incêndio em uma unidade do governo” e que, mesmo após o período eleitoral, muita confusão ainda vai ocorrer por causa de questões “ideológicas”. Pela mensagem que foi colocada a ela pelas cartas, em 2023 serão relatadas muitas traições relacionadas à política brasileira. “Muitas pessoas tentando puxar o tapete da outra. Isso é preocupante”, salienta.

Outra questão apontada na leitura das cartas é a previsão de que uma pessoa de cargo relevante e ligada às Forças Armadas brasileiras deve morrer. Segundo Sara, as cartas mostraram que é um “ser desprezível”. “A morte dessa pessoa ligada às Forças Armadas vai trazer também um certo tumulto”, indicou também.

Entre tantas notícias, Sara destaca a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um vídeo publicado no YouTube, e revela que o presidenciável ganhará com uma porcentagem entre 68 e 72% dos votos válidos.

Reprodução Canal Sara Zaad

Quanto ao atual presidente e candidato Jair Bolsonaro, na leitura das cartas, a cigana afirma que ele terá “uma derrota vergonhosa” e que tanto ele quanto seus apoiadores não “aceitarão o resultado das eleições” e “haverá muito tumulto” em todo o Brasil.

O que dizem os Astros?

Os aspectos astrológicos dos dois principais candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro para o primeiro turno, dia 02 de outubro trazem as seguintes condições, como conta a Astróloga Claudia Soutelinho.

Na sinastria feita entre o mapa de nascimento do ex presidente Lula, que não tem seu horário de nascimento oficial divulgado e por esse motivo, os cálculos ficam estimados. No mapa do dia 02 de outubro pelo horário de Brasília podemos ver o Sol em Escorpião do ex presidente na casa 12, trazendo esperança e a necessidade de sacrifício como salvador da democracia brasileira e do país, que anseia por alguém que nos tire das crises, causadas por nós mesmos.

Roda da fortuna em Escorpião na mesma casa, mostrando o prazer que o ex presidente sente em retornar nessa posição, principalmente pelas investigações de corrupção em seu governo. Vênus em Libra em conjunção exata também com Vênus em libra do dia da eleição, na casa 11, casa dos grupos políticos e organizações sociais, mostrando o quanto o ex candidato está palatável politicamente para a sociedade brasileira, espantando qualquer associação com uma esquerda radical e abrindo frente para vários diálogos políticos.

Mercúrio em Virgem, mesmo retrógrado, no dia da eleição, estando na casa 11 também acentua a tendência do voto útil e da comunicação clara e estruturada do ex presidente em fazer as reformas necessárias em seu novo mandato, que pode sim, ser decidido no primeiro turno, por conta desses aspectos.

Já no mapa do presidente Jair Bolsonaro o sol faz oposição a júpiter em Áries e Netuno em Peixes na casa 8, a casa da administração do dinheiro público, mostrando os gastos excessivos, a má gestão econômica do país e o medo que os empresários e investidores têm de que ele não consiga reverter a crise econômica e que mantenha o crescimento do país pífio.

Plutão que é o planeta da regeneração, de vida e morte e de assuntos tabus, está na casa 1 do dia da eleição, trazendo a enorme necessidade dele se manter no poder, porém, o grande medo das ameaças a democracia, o preconceito e a perseguição as minorias, a violência e o fanatismo religioso o afastam cada vez mais do segundo mandato.

Netuno do presidente na casa 3 do dia da eleição demonstra a grande dificuldade dele se fazer entender e a tendência da fala religiosa e de costumes para um público específico. E por fim, Saturno em Aquário do dia da eleição na casa 7 faz oposição a Vênus em Aquário do presidente, demonstrando visivelmente a dificuldade de uma renovação de votos para um novo casamento com a pátria, que não se sente mais segura e respeitada por ele.

O Numerólogo e Astrólogo Rudá Araujo também prevê iluminação no trabalho, promoção, brilho e êxitos

Bolsonaro – As energias de sua casa 10 (carreira) estará muito forte ativando o ascendente de escorpião, portanto mesmo com as dificuldades Bolsonaro terá energias de realização de sonhos e projetos. Além disso no mapa anual astrológico quem rege a casa da carreira (casa 10) de Bolsonaro é o signo de leão. Leão traz o magnetismo de sucesso social e profissional. É onde está o brilho dele neste ano ainda mais com seu sol estando brilhando na casa 6, a casa do trabalho, será um ano importante nesse aspecto. Sol na casa 6 de Bolsonaro traz assuntos importantes e iluminação no trabalho, podendo ter promoção, brilho e êxito no seu cargo. É um momento muito expansivo que faz de Bolsonaro um candidato muito forte para ganhar essas eleições.

Lula – Na casa 6 (a casa do trabalho) Lula terá as vibrações capricornianas, e isso fará com que ele esteja muito disposto a ganhar. Terá um empenho maior e estará muito mais produtivo, porém com capricórnio existe uma certa lentidão e a propensão por doenças podem aparecer. Para finalizar, touro vibra a casa da carreira de Lula (a casa 10). Onde lhe trará estabilidade e a colheita dos resultados de seus esforços do passado. Urano vibra forte na casa da carreira de Lula, podendo trazer mudanças repentinas, novidades, promoções, ou seja, uma mudança importante poderá ocorrer na vida de Lula e isso faz com que ele tenha o magnetismo de ocupar cargos de confiança fazendo com que seja um candidato muito forte nas eleições deste ano.

Ciro Gomes – Este ano estará sob a regência do ascendente em libra que o tornará mais social e mais propenso a associações e uniões podendo ocorrer mudanças marcantes na sua vida social, é um momento especial de realizar suas ambições. Sua casa 6 em peixes traz abnegação no trabalho, mas poderá trazer algumas frustrações ou lentidões. Na sua carreira quem vibra é o signo de Câncer, onde Ciro dependerá muito do contato com o público para ter chances de sucesso. Porém poderá trazer certas instabilidades, ainda mais que Ciro também estará disputando as eleições no meio de seu inferno astral, podendo atrasar ou pedir ainda mais cautela por estar em um período forte de reconstrução na sua vida.

Simone Tebet – Simone está em um ano muito expansivo, o ano 30/3 onde a comunicação e sua imagem estarão a todo vapor. Ou seja, o ano da expansão, crescimento e a diversificação, a exuberância e reação a vida. Traz as qualidades de entusiasmar os outros. O ano 3 pela numerologia traz o crescimento, um período feliz e a facilidade em enfrentar obstáculos. É um ano de expansão e crescimento e poderá conquistar ganhos, pois o 3 carrega junto a energia da “sorte”. É uma expansão em todas as áreas da vida. Como o ano 3 tem como base da vida de Simone o número 30, além dessas vibrações acima citadas, Simone também terá a energia do trabalho terminado, celebrações e alegrias. Os projetos que ela estará inserida terá o atingimento da expressão mais alta, e chega agora a abundância e as recompensas. Tempo de festa e celebração.

Simone escolheu um excelente ano para ela ter se lançado na candidatura presidencial e trabalhado sua imagem para ficar ainda mais conhecida. Porém com as vibrações numerológicas de Simone traz a essência dela do número 7, ela estará trabalhando mais a transformação de sua identidade do que ganhar essas eleições.

“Enfim, todos os candidatos estudados, o magnetismo, ou melhor, dizendo a inclinação para um maior sucesso deste ano tanto dentro dos estudos numerológicos quanto astrológicos traz uma leve vantagem para Jair Bolsonaro. Pois além de estar com planetas, casas e números favoráveis, Bolsonaro não vibra as energias de seu inferno astral, deixando seu caminho ainda mais fluído.” conclui Rudá.

Vidente prevê vitória de Lula no segundo turno

Clarividente e terapeuta xamã que previu, em 2017, a derrota do Brasil na copa de 2018 e a vitória de Bolsonaro (PL), quando ele ainda estava apenas em terceiro lugar nas principais pesquisas eleitorais, Roberto Marttini contou, em nova entrevista para A TRIBUNA, um pouco sobre o que as cartas mostram ao país, às vésperas das eleições 2022.

Membro da União Cigana do Brasil, ele destaca que Mercúrio está retrógrado, o que faz com que, no primeiro turno, Bolsonaro adquira tração em números que não estavam previstos, até agora, pela mídia e os principais institutos de pesquisa. “O atual presidente estará bem acima do que estão mostrando, atualmente. Terá boa expressão, no primeiro turno, através da carta da águia; mas perde para o Lula (PT), no segundo” – afirma.

Ainda de acordo com o clarividente, o 7 de setembro último teve “fortíssima influência” de um mercúrio retrógrado – o que favorece o atual presidente, apenas até 2 de outubro. “Bolsonaro tem a lua em peixes, o que movimenta um aspecto de perseguição, incentivando um delírio em massa, tal como Hitler o fez, no decorrer da história da humanidade” – compara Marttini.

Para o terapeuta, Lula obterá uma vitória apertada, no primeiro turno, com percentual aproximado de 39%. Já Bolsonaro, segundo Marttini, somaria cerca de 36%. “Bolsonaro tem a carta do Kuarup (Sol), trazendo luz e o impulsionando, na primeira rodada das eleições. Lula tem a do Quat e Iaê (o Sol e a Lua), com aspectos como dualidade, recordações e esperança para o povo” – explica.

Terceira via

Marttini fez previsões, também, para outros candidatos. Ciro Gomes (PDT), por exemplo, “nunca será presidente”, porque traz uma carta do Mamaé, que representa um carma de “liderança emperrada”. “Não por ser incapaz. De todos, é o mais competente, porque traz, na sua essência, a carta do sol interior”.

Simone Tebet (MDB) traz consigo a carta do amor e terá, segundo o vidente, uma expressão nacional “muito forte”. Ele pondera, no entanto, que “as mulheres de direita, eleitoras dela, tendem para Bolsonaro, no segundo turno”.

Segundo turno preocupa

Roberto Marttini prevê que – “de acordo com a carta do Javali” – o Brasil terá um segundo turno violento. O xamã analisa que, após a vitória de Lula, haverá um complô por parte dos militares, em todo o Brasil. “Bolsonaro e seus seguidores acreditam realmente que vencerão as eleições. O atual presidente vai aprontar muita confusão e não passará a faixa para Lula, que assume na marra”.

Marttini: ‘Castro vence no Rio’

Nas eleições do estado do Rio de Janeiro, o cenário é de vitória para Cláudio Castro (PL), que, de acordo com Roberto Marttini, venceria Marcelo Freixo (PSB), no segundo turno, beirando a margem de erro – com 3% a 4% de vantagem. Mas ele prevê que, futuramente, o horizonte é favorável para Freixo, numa eventual eleição para a Prefeitura do Rio. “O Freixo é o maior articulador da esquerda no estado e, assim como a Simone Tebet, tem a carta do amor” – conclui.