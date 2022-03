Queimadas têm alta de 91% no estado do RJ

O verão acaba no domingo (20) e, pelo menos em Niterói, ‘as águas de março não estão fechando o verão’. Há mais de 20 dias não chove na cidade, que está com temperaturas elevadíssimas, sensação térmica muito alta e clima seco, dificultando até a respiração.

Com o termômetro nas alturas, a preocupação com as queimadas também é grande, principalmente pelo somatório desses fatores, o que gera um perigo para o meio ambiente e os focos de incêndio. O Rio de Janeiro registrou 502 queimadas e incêndios em 2021 e em primeiro lugar ficou Pará com 22.876 seguido do Mato Grosso com 22.520 e Maranhão com 16.077 respectivamente, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O Inpe divulgou que, de 01 de janeiro de 2022 até 16 de março, foram contabilizados 41 focos de incêndio no Rio de Janeiro: Bom Jesus de Itabapoana com 9,8%, Angra dos Reis, Cachoeira de Macacu e Rio das Ostras com 7,3% cada cidade; e Itaguaí com 4,9%. Em janeiro desse ano, foram registrados 16 focos de incêndios, em cidades do interior do Rio, além de Rio Bonito, na Região Metropolitana. Em fevereiro, foram 4 pontos, em Japeri, São Fidélis, Saquarema e Silva Jardim; e em março, até ontem, eram 21 focos em vários municípios como por exemplo: Rio das Ostras, Araruama e angra dos Reis.

No comparativo com os mesmos períodos de 2021, foram contabilizados 22 focos de incêndio no Rio de Janeiro, ficando a cidade de São Gonçalo em terceiro lugar do ranking com 9,1% de queimadas. Em janeiro de 2021 foram registrados 18 focos de incêndios, em fevereiro foram 4 pontos; e em março, de 01 até 16, eram 16 focos em várias cidades.

Entre as consequências das queimadas o Conselho Nacional de Municípios (CNM) pontua alguns pontos: aumento da liberação de dióxido de carbono, uma das principais causas do aquecimento global; destruição da vegetação e dos habitats naturais; erosão e perda de produtividade do solo; perda da absorção do solo, aumentando os índices de inundações; poluição de nascentes, águas subterrâneas e rios por meio das cinzas; perda de fauna e flora, podendo causar extinção de espécies endêmicas; danos às infraestruturas; mortandade de animais; problemas respiratórios para população local; e prejuízos financeiros e econômicos.

A chuva, esperada por todo mês de março em Niterói, tem 90% de probabilidade de ocorrer no domingo (20). De acordo com o instituto Climatempo, ela deve ocorrer em forma de temporal, com 40mm de volume. A semana vai começar chuvosa, na segunda-feira, com mais 70mm de chuva.