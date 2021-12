Queima de fogos no réveillon de Copacabana está confirmada

A tradicional queima de fogos no réveillon em Copacabana e outros pontos da capital foi confirmada pelo governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, nesta, terça feira (7). Entretanto, como já havia sido decretado pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes, os shows que normalmente acontecem permanecerão proibidos.

A ideia apresentada pelo governador é de fazer os fogos com música eletrônica, com a utilização de caixas de som e a proibição de estacionamento, para que assim não seja possível realizar aglomerações nos locais. O plano para os meios de transporte no dia 31 ainda será definido.

Esse decreto está causando bastante questionamento da população, uma vez que muitos acham que mesmo sendo realizada apenas a queima de fogos sem os shows, algumas aglomerações serão causadas, além de estarmos presentes em um atual cenário com hospitais cheios devido ao surto de gripe.