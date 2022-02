Queda no número de internações por Covid-19 em São Gonçalo

São Gonçalo quase zerou as internações por Covid-19 nos hospitais particulares da cidade. Apenas uma pessoa permanece internada na UTI. O índice foi divulgado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) na manhã dessa terça-feira (15); balanço referente até segunda-feira (21). Em Niterói, a queda da ocupação dos leitos de UTI foi de 43,5%, caindo de 39 pacientes no dia 14 para 22 no dia 21.

Em São Gonçalo, no dia 14, tinham 3 pacientes internados nos quartos ou enfermarias, e agora não tem mais nenhuma pessoa. A ocupação nas UTIs também diminuiu drasticamente de 12 para 1, queda de 91,6% em uma semana.

Já em Niterói somente a ocupação de leito de UTI teve a baixa de 43,5%. As internações em quartos ou enfermarias aumentou 3,7%, de 27 para 28 desde a semana passada. Também no dia 14 não tinham crianças até 11 anos internadas, e na segunda-feira (21) uma criança ocupa um leito.