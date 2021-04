Queda é registrada na taxa de ocupação dos leitos

A Secretaria de Saúde divulgou dados da taxa de ocupação dos leitos reservados para pacientes com a Covid-19. As internações dos hospitais Conde Modesto Leal e Dr. Ernesto Che Guevara, além da UPA de Inoã, todos em Maricá, foram avaliadas no período de 7 a 13 de abril. A taxa de ocupação foi de 71,19% na semana anterior, para 65,03%. A internação de pacientes de outros municípios era de 19,28% na semana anterior e caiu para 4,28%.

Idosos acima de 60 anos sempre estiveram na faixa etária com mais casos confirmados. Após o surgimento de novas cepas, os médicos iniciaram o alerta sobre o crescimento e a gravidade dos casos entre os jovens. A explicação para isso é principalmente o desafio às restrições necessárias para impedir o avanço do contágio.

As reclamações mais frequentes do disque aglomeração, são jovens em festas rejeitando o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social.

Para a secretária de saúde, Simone Costa e Silva, é preciso manter o foco no contingente que mais preocupa, mesmo a mudança de público alvo acontecendo em um ritmo menos acelerado quando é comparado com capitais como Rio e São Paulo.

“Mais do que distribuir máscaras, essa ação é para preservar vidas. Isso a gente tem feito desde o primeiro momento, no ano passado, através do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB) e vai continuar fazendo enquanto houver pandemia, para trazer essa clareza à população de que não existe um momento específico para se utilizar máscara. A pandemia ainda não acabou”, garante João Carlos de Lima, o Birigu, o secretário da pasta de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, que vem tendo frequente interlocução com esse público, percorrendo locais frequentados por pessoas mais jovens com um trabalho principalmente de conscientização.