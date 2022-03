Queda dos índices de criminalidade no Zé Garoto

No ano de 2021, no bairro Zé Garoto, segundo levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve uma diminuição de 36,50% no número de ocorrências de roubo de pedestres, em relação ao ano anterior. Atuando nas áreas de maior movimentação, os policiais militares e agentes civis percorrem também bairros como Barro Vermelho, Engenho Pequeno, Covanca e Pita, entre 5h e 23h. Através do reforço no policiamento, após a expansão da operação no município, os índices de criminalidade estão baixando mês a mês.

Ações de patrulhamento no município de São Gonçalo têm sido realizadas diariamente pelas vias principais e áreas com grande concentração de estabelecimentos comerciais, através da Operação São Gonçalo Presente, com a finalidade de garantir a segurança dos moradores e comerciantes. Utilizando viaturas e motocicletas, os agentes patrulham também ruas e avenidas do bairro Zé Garoto e se estendem para mais quatro regiões próximas à área central da cidade.

“O policiamento nesses bairros foi reforçado, com o incremento do São Gonçalo Presente, e os índices imediatamente despencaram, proporcionando aos moradores uma maior sensação de segurança e garantia do direito de ir e vir com a certeza da presença da Policia” , afirmou o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo.