‘Queda’ de WhatsApp, Facebook e Instagram gera memes

Usuários das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook foram surpreendidos com a instabilidade nas ferramentas, no começo da tarde desta segunda-feira (4). O problema nos servidores fez com que as redes chegassem a ficar fora do ar, por alguns minutos. Os relatos começaram por volta das 12h45min.

Com o “trio” fora do ar, os internautas recorreram ao Twitter para relatar os problemas. O assunto já está entre os mais comentados nas redes sociais. Obviamento, o brasileiro, como na maior parte das situações adversas, lidou com bom humor e fez inúmeros memes sobre a “queda” das redes.

Outros internautas relataram terem até mesmo reiniciado seus celulares e roteadores, acreditando que o problema estava na conexão com a internet. Até o momento, as redes sociais, controladas pelo mesmo grupo empresarial, não se manifestaram sobre a causa do problema.