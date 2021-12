Queda de avião. Bombeiros do DF envia equipamento e mergulhadores para buscas

Como a Marinha e a Aeronáutica suspenderam as buscas, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) enviou neste domingo (05-12) à Paraty quatro mergulhadores, uma aeronave e um Side Sacan Sonar — sonar de varredura lateral — para ajudarem nas buscas do bimotor PP-WRS, modelo PA-34-220T, que desapareceu no mar entre Ubatuba (SP) e Paraty no dia 24 de novembro.

A bordo estavam o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos — cujo corpo foi encontrado um dia após o acidente —, o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20, e o empresário Sérgio Alves, de 45. O copiloto e o passageiro permanecem desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros do Rio acredita que avião esteja intacto no fundo do mar. Os quatro mergulhadores que estão no Rio são especialistas na operação com sonar.