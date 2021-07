Queda de árvore interdita rua em Icaraí

Uma árvore caiu, após ser atingida por um caminhão, na manhã desta segunda-feira (5), na Rua Mariz e Barros, entre as Ruas Nóbrega e João Pessoa, no Jardim Icaraí, Zona Sul de Niterói. O vegetal caiu sobre a rede elétrica do local. Por conta do trabalho da remoção dos destroços do vegetal, o trecho da via precisou ser interditado.

Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Enel, concessionária de energia elétrica, atuam no local. O Corpo de Bombeiros afirmou ter sido acionado ás 10h40min e fez uma avaliação no local, permitindo que a Seconser e a concessionária fizessem os trabalhos. Não houve registro de vítimas.

A Enel Distribuição Rio informou que uma equipe de emergência já está no local do acidente providenciando o reparo da rede e a retirada da árvore, junto com o Corpo de Bombeiros. A distribuidora acrescentou que não há clientes impactados pelo acidente, causado por um caminhão que colidiu com a árvore e ocasionou a queda do vegetal.