Quebrando os padrões tradicionais de beleza e o preconceito

Já pensou em quantas regrinhas tentamos nos encaixar todo dia? De comportamento, de beleza, de sexualidade, de carreira. No universo feminino muitas mulheres sofrem por não ter a estética que, durante anos, foi vista como a certa para que elas se considerassem bonitas. Mas isso está sendo derrubado pelo empoderamento feminino e mostrando que toda mulher é bonita do seu jeito. Uma prova disso é o concurso Miss Plus Size Rio que já está em sua 12ª edição e esse ano contou com 32 candidatas concorrendo. Uma delas foi a analista financeiro, Suelen da Costa, de 39 anos. Depois de passar por uma depressão, ver seu casamento acabar, ficar um mês internada com Covid, ela deu a volta por cima e foi eleita a Miss Virtual Plus Size Rio de Janeiro 2021, que é uma subcategoria do Miss Plus Size Rio.

Ela, que nasceu e foi criada em Ponta Negra, no município de Maricá, mas mora atualmente em São Gonçalo, disse que entrou no mundo da moda depois de receber um incentivo da prima no pior momento da sua vida.

“Apesar de já ser fã da Fluvia Lacerda (modelo Plus Size), nunca me imaginei no mundo da moda.

Até que minha prima, Luciana Gomes, que tenho muita gratidão por isso, chegou em um dos momentos mais difíceis da minha vida e me incentivou a participar do concurso Plus Size. Eu estava em um período ruim da vida, perdendo tudo, meu casamento, estava saindo da minha casa. Estava me sentindo a pior mulher do mundo e achei que aquele concurso não era para mim. Mas ela não desistiu. De tanto ela insistir, mesmo em depressão, mas apoiada pelos amigos, aceitei o desafio. Para a minha surpresa fiquei em primeiro lugar. Assim venci a minha primeira barreira: a do meu próprio preconceito”, explica Suelen.

Suelen teve em sua vida, ajuda de pessoas que ela considera como anjos. Ela recebeu ajuda para custear sua trajetória no concurso e diz que eles foram os maiores incentivadores da sua caminhada.

“Tive incentivo de muitos amigos e da minha família que, quando viu a minha felicidade, sentiu necessidade de apoiar. Mas nesse concurso meus maiores incentivadores foram meu amigo Leonardo Guinin, que pagou meu vestido. Os amigos Eduardo e Flávio Cardoso, donos de uma chopperia, que me ajudaram a pagar a inscrição junto com a minha amiga Magda Souza e minha Mãe Sônia. Sem eles eu não poderia ter ingressado nesse sonho”.

Vencer o concurso no momento em que passava por muita dificuldade pessoal e estava com baixa estima, deu a Suelen o ânimo que ela precisava naquele momento. Suelen conta que nesse primeiro concurso conheceu Eduardo Araujú, organizador do Miss Plus Size Rio.

“Imediatamente determinei em minha vida que um dia seria uma Miss dele, Tudo isso começou no concurso da Claudia Ferreira em 2019, onde eu o conheci como jurado. Ele e a Claudia me resgataram do fundo do poço”.

Em 2020, já ciente que era capaz de fazer tudo o que quisesse, inclusive participar de outros concursos de beleza, Suelen resolveu se inscrever no Miss Plus Size Rio de Janeiro, que seria todo realizado de forma virtual, devido a pandemia. Ela trabalhou para que mais um sonho fosse alcançado, mas na véspera do dia tão esperado, uma surpresa a deixou de fora da competição.

“Eu não conseguia acreditar, mas na véspera do concurso fui diagnosticada com Covid-19. Meu sonho terminava ali. Eu fui internada, correndo risco de morte, com 50% dos pulmões acometidos pela doença. Fiquei em choque, arrasada. Só pensava no vestido que estava pago, no sapato, na mala que estava pronta. Quando internei, já com o respirador, só chorava. Foi um misto de sentimentos, medo do que estava por vir, tristeza por não poder viver aquele sonho que tinha sido tão difícil. Muitos tinham dito que não era pra mim. Foi uma sensação de perda, de fracasso, doeu demais, sem contar o medo de morrer, pois a falta de ar era enorme”, desabafa Suelen.

Com muito apoio dos amigos, ela deu a volta por cima, se recuperou e decidiu participar do Miss Plus Size Rio 2021. Mas parece que alguma coisa estava querendo impedir Suelen de concorrer. Depois da Covid em 2020, alguns dias antes do concurso de 2021, ela sofreu um acidente e machucou o pé.

“Chorei muito de novo, mas dessa vez eu estava decidida a desfilar de qualquer jeito até mesmo de botinha [ortopédica]. Só na hora que o médico falou que eu precisaria colocar o gesso/bota ortopédica por 15 dias, foi que eu pensei que não daria para participar do concurso. Esse foi o único momento que eu realmente fraquejei. Mas depois que cheguei em casa, chorei e fui descansar. No dia seguinte, levantei e decidi que minha vitória seria conseguir participar desse concurso”, disse.

E foi o que ela fez. Reuniu forças, conseguiu se recuperar uma semana antes do concurso e não só participou como foi eleita a Miss Virtual Plus Size Rio de Janeiro 2021.

“Foi muito mais do que a realização de um sonho. Eu não tenho palavras para expressar esse sentimento. Fui escolhida pelo Instagram por um juri que era composto pelo Marcelo Antony, Milton Cunha, Zezé Polessa, Carlinhos de Jesus, Nany People, Simone Mazzer, Luciana Malcher e Stella Miranda. Olha que honra! Eram muitas mulheres lindas, charmosas, elegantes, cada uma com o seu toque especial. Eu fiquei sem ação por ter sido premiada, em choque, nem tive expressão”, disse.

Para as mulheres que se sentem desencorajadas porque não se encaixam no que, ainda é considerado (por alguns) como padrão de beleza, Suelen deixa uma dica:



“Foi uma vitória contra o preconceito, contra a gordofobia. É a celebração do amor próprio, da força da mulher em lutar por aquilo que ela deseja. Além de tudo é a minha força por lutar pela vida para que hoje eu pudesse dar um testemunho com muito orgulho. Não existe limite para sonhar! Eu mesmo depois de ter tido meningite bacteriana, quatro tromboses, duas embolias pulmonares e por fim quase morrer de Covid-19, consegui realizar o sonho de ser uma Miss. Qualquer mulher também pode. Basta vencer o seu próprio preconceito e ter garra e determinação. Se valorize!”.