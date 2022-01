Quatro ‘velhos conhecidos’ da polícia são presos por tráfico no Sabão

Quatro acusados de tráfico de drogas foram presos em flagrante, na manhã desta quarta-feira (19), na Comunidade do Sabão, localizada no Centro de Niterói. Segundo a Polícia Militar (PM), todos eles já eram “velhos conhecidos”, já que possuíam anotações criminais anteriores. Um deles ainda estava foragido da Justiça.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão estava em ação de patrulhamento pela Rua Desidério de Oliveira quando flagrou a ação dos acusados. Ainda segundo a unidade policial, a comunidade tem recebido ação permanente de ocupação da Polícia Militar.

Os quatro acusados foram abordados e revistados. Os agentes encontraram drogas com a quadrilha. Segundo contabilidade feita pelos PMs, havia 65 pinos de cocaína, 11 trouxas de maconha, além de um aparelho de rádio transmissor. Todo o material foi apreendido e os suspeitos autuados em flagrante por tráfico de drogas.

A ficha criminal de um dos acusados, que tem 30 anos, chamou atenção dos agentes. Além de ele possuir quatro anotações criminais por tráfico de drogas, ainda estava sendo procurado pela Justiça, com um mandado de prisão preventiva em aberto. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.