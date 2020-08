Quatro pessoas são resgatadas no Parque da Cidade

Agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal Niterói e do Corpo de Bombeiros, resgataram, em ação conjunta, na tarde de segunda-feira (11) , três jovens entre 13 e 14 anos e um homem adulto, perdidos na área de mata do Parque da Cidade, em São Francisco, na Zona Sul de Niterói.

Após receberem informações do pai de um dos jovens que eles estariam perdidos, guardas municipais lotados na Coordenadoria do Meio Ambiente iniciaram as buscas com o apoio de uma equipe do corpo de Bombeiros. Após três horas e quarenta minutos, a equipe localizou os três jovens e um adulto que haviam se desviado da trilha original e estavam perdidos.

“As trilhas do Parque da Cidade estão totalmente sinalizadas, caso não a pessoa não veja nenhuma sinalização em uma trilha por muito tempo, é importante retornar”, explica Jociley Neves, responsável pela Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói.

Após o encontro, os Guardas Municipais orientaram a descida dos rapazes até o início da trilha. Caso alguém fique perdido na mata, o procedimento nesses casos é contactar a Guarda através do CISP, pelo telefone 153. A equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente ressalta que as pessoas devem seguir a sinalização das trilhas da cidade e, sempre que possível, estarem acompanhadas de alguém que conheça a região.