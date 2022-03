Quatro pessoas são presas em operação contra ‘golpe do consignado’

Quatro pessoas foram presas, na manhã desta segunda-feira (7), durante operação deflagrada pela Polícia Civil, em Niterói, para desarticular uma quadrilha especializada em estelionato contra aposentados. A ação foi coordenada pela 76ª DP (Niterói) e foi batizada como “Stop Loss”, em referência à ordem de venda automática utilizada no mercado financeiro que objetiva controlar perdas e minimizar os prejuízos dos investidores.

Os agentes saíram da distrital por volta das 5h para cumprir sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. De acordo com a investigação, a organização criminosa seria responsável por causar prejuízo financeiro em milhares de aposentados e servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro e da Bahia com o golpe do empréstimo consignado.

Ainda segundo a apuração feita pela distrital, os acusados abriam empresas em nome próprio ou de laranjas e atraiam clientes oferecendo retornos vantajosos em investimentos no mercado financeiro. Os recursos para o suposto investimento eram obtidos por meio de empréstimos consignados contraídos pelas vítimas com a orientação dos golpistas. Por esse motivo as principais vítimas da quadrilha eram os aposentados e servidores públicos, inclusive policiais.

Após serem atraídas e contraírem os empréstimos, as vítimas ficavam com 10% do valor e transferiam 90% para contas bancárias indicadas pela empresa. Para dar aparência de legalidade as empresas emitiam um contrato de cessão de crédito e investimento onde se encarregavam de fazer as supostas operações no mercado financeiro para pagar todas as parcelas dos consignados contraídos pelas vítimas.

Como as operações financeiras prometidas pela empresa eram inexistentes, após o pagamento das primeiras parcelas os estelionatários fechavam as portas das empresas e desapareciam com o dinheiro, deixando as dívidas dos empréstimos para as vítimas. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa com penas que somadas podem chegar a 8 anos de reclusão.

Crime em família

Durante as investigações, os agentes da 76ª DP descobriram que por trás de três empresas usadas para praticar os golpes estavam pai e filho. Rodrigo Santos Venerando e seu pai, Paulo Roberto Rodrigues Venerando, eram os verdadeiros administradores das empresas RD Venerando Serviços Financeiros Ltda, Destak Soluções Financeiras Ltda e Imperial Consultoria em Finanças Ltda, todas já fechadas.

A ficha criminal de cada um possui cerca de 20 anotações criminais pelos crimes de Estelionato, Organização Criminosa, Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Dinheiro. Apesar do histórico eles nunca tinham sido presos.

Idosa com Parkinson usada como “laranja”

Um fato que surpreendeu os investigadores é que a empresa Imperial Consultoria em Finanças Ltda., que teve as portas fechadas em setembro de 2021, tinha como sócia-administradora uma idosa de 80 anos acometida por um quadro de demência grave causada pela Doença de Parkinson. Ela é tia de outro envolvido no esquema criminoso, Fernando dos Santos Martins, que tirou proveito do estado de saúde da idosa para usá-la como laranja da empresa.

A reportagem tenta contato com as defesas das pessoas e empresas citadas no texto. O espaço permanece aberto caso queiram se manifestar.

Prática antiga

O “golpe do empréstimo consignado” não é uma prática nova em Niterói e região. Até maio do ano passado, criminosos especializados em golpes do tipo teriam movimentado em torno de R$ 100 milhões. Segundo levantamento feito pela equipe de investigação da delegada Raíssa Celles, então titular da 79ª DP (Jurujuba), as empresas de fachada, criadas para a prática, teriam sede na capital.