Quatro mortos e um ex-vereador ferido durante ataque a tiros em Itaboraí

O ex-vereador e atualmente inspetor da Polícia Civil, Wellington Emerick foi baleado junto com mais 6 pessoas no campo do São Jorge, no bairro São Joaquim, em Itaboraí. O Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo confirmou a entrada do ex-vereador e disse que ele passa por cirurgia.

Ex-vereador Wellington Emerick

Segundo testemunhas um veículo passou atirando em direção as pessoas que estavam no local. Wellington foi baleado no abdômen e na região dorsal. De acordo com o delegado titular da 64ª DP, em São João de Meriti, Evaristo Pontes, o estado de saúde do Wellington é grave.

Até o momento são quatro mortos confirmados. Duas vítimas morreram no local. Das três que deram entrada no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, duas não resistiram e morreram. Uma vítima permanece internada, mas seu estado de saúde não foi divulgado.