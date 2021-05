Quatro criminosos do Rio de Janeiro foram presos em Niterói

Quatro criminosos do Rio de Janeiro foram presos na Alameda São Boaventura, no Fonseca, no início da noite desta quarta-feira (19). A polícia conseguiu chegar até os suspeitos por meio do sistema de cercamento eletrônico e as câmeras de Segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói

Segundo policiais do 12º BPM (Niterói), o monitoramento conseguiu identificar um táxi padrão da cidade do Rio de Janeiro, amarela com faixa azul, circulando perdido e fazendo manobras irregulares na via, o que chamou atenção dos agentes. Quando os policiais abordaram o veículo, verificaram que o motorista era realmente um taxista que havia pego uma corrida na cidade do Rio, mas os ocupantes não conseguiram dizer para onde estavam indo e acabaram sendo levados para a 76ª DP (Centro), onde confessaram que estavam foragidos.

Guerra na Zona Norte de Niterói

A suspeita da polícia é que esses homens oriundos do Rio de Janeiro seriam um reforço para a guerra de traficantes que está em curso na região. Ainda nesta quarta-feira (19), a Polícia Militar prendeu três suspeitos de tráfico de drogas no Santo Cristo, comunidade onde o fotógrafo Thiago Freitas foi assassinado no último sábado (15).