“Quase” ministra da Saúde defende uso da cloroquina na CPI da Covid-19

Nesta terça-feira (1), teve início uma nova fase de tomada de depoimentos na CPI da Pandemia, no Senado Federal, com a oitiva de profissionais de saúde e pesquisadores. A oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi foi a primeira a falar, e defendeu o uso da cloroquina como integrante do tratamento inicial contra a covid-19, a autonomia dos médicos e a independência dos pacientes, mas negou que tenha tentado alterar a bula do remédio. Quando Henrique Mandetta foi afastado do ministério da Saúde, em abril do ano passado, Yamaguchi chegou a ser contada e cogitada para o cargo, mas foi preterida por Nelson Teich.

Em seu depoimento, ela apontou que o chamado “tratamento precoce” teria tornado o Amapá um dos locais com menor índice de mortalidade por Covid-19 no mundo. Dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, indicam que o Amapá contabiliza 1.696 mortes e 112.122 casos de COVID-19. De acordo com o IBGE, o estado tem uma população estimada em 861.773 pessoas. Ou seja, 13,01% da população foi infectada, enquanto que a média de infecções por Covid-19 no Brasil, considerando toda população brasileira, é de 7,71%. Mas no que se refere à mortalidade, o estado registrou 1.696 óbitos.

O Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, Insatisfeito com o depoimento da médica, avisou que será necessário fazer uma acareação com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta ou com o diretor presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres.

Na ocasião de seu depoimento, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta havia relatado aos parlamentares que participou de uma reunião no Palácio do Planalto, em abril do ano passado, quando viu um papel não timbrado que seria a minuta de um decreto presidencial para alterar a bula da cloroquina de modo a indicar o medicamento contra a covid-19. Dias depois, o chefe da Anvisa, Antonio Barra Torres, confirmou a reunião e disse que Nise Yamaguchi parecia estar “mobilizada com essa possibilidade”.

Pressionada várias vezes pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e por outros senadores, ela negou e esclareceu que a reunião foi para tratar da Resolução 348, da Anvisa, sobre novas indicações terapêuticas.

— Fui convidada para uma reunião oficial e nessa situação não houve minuta de bula. Nem discuti isso. Não existiu nem ideia de mudança de bula por minuta ou decreto […] Sou especialista em regulação, isso não existe — afirmou.

— O que foi dito pelo ministro Mandetta e por Barra Torres é que o documento estava em cima da mesa e não foi aceito. Diante disso, o ministro Braga Netto rasgou o papel — afirmou Aziz.