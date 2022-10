Quase 20% dos novos guarda-corpos já foram instalados na praia das Flechas

Já foram instalados 200 metros do novo guarda corpos, entre as praias das Flechas e Icaraí, na altura da Pedra de Itapuca. No total serão 900 metros de aparelhagens, com previsão de término para janeiro de 2023.

A obra está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e custará R$ 3,8 milhões. A empresa contratada que realiza o serviço é a Provide All Ltda.

Os antigos guarda corpos de metal não resistiam a ação da forte maresia na região e, em pouco tempo, acabaram apodrecendo se torando um risco para os pedestres. Os novos foram feitos em fibra de vidro que é anticorrosiva.

Os cidadãos estão satisfeitos com a nova estrutura e esperam que tenha maior durabilidade. “É muito importante pois o material antigo estava corroído; não sei poque fizeram de metal na beira da praia, algo incompreensível. Vai melhorar a segurança de todos os transeuntes e frequentadores da praia”, afirma José Marcos do Nascimento.

A jornalista, Lúcia Martins, moradora do local espera que a população contribua com a mudança: “achei de extremamente de bom gosto, funcional, fantástico. Espero quer a população contribua, não estrague e não cometa atos de vandalismo destruindo nosso mobiliário urbano.”

Iray Las Cazas e Adriano Miranda

Os amigos Adriano Miranda e Iray Las Cazas disseram que está ficando bonito e agora com qualidade, mas ambos concordam que poderia haver uma manutenção preventiva: “não pode esperar estragar para depois gastar uma fortuna com dinheiro público,” comenta Adriano. Eles também reforçam que os bancos de madeira poderiam ser refeitos com material mais resistente e de maior durabilidade.