Quase 2 mil cães e gatos foram vacinados em Saquarema

Campanha contra a raiva vai durar todo o mês de setembro

Os moradores de Saquarema que são donos de cães e gatos podem aproveitar para levar os animais para a vacinação que acontece na cidade. Desde terça-feira (31) acontece a Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica. Apenas no segundo dia da campanha, na quarta-feira (1º), quase 2 mil cães e gatos foram vacinados no bairro de Jaconé. As equipes estiveram na Escola Ismênia Barroso imunizando os animais e tirando dúvidas dos donos e tutores.

Ao todo, foram aplicadas 1851 doses, sendo 1656 em cães e 195 em gatos. Os trabalhos foram realizados pelas equipes das secretarias de Saúde e Agricultura, além de profissionais da Defesa Civil Municipal.

O Posto Volante estará nos bairros de Rio d’Areia no dia 14 (no Posto de Saúde); Vilatur, no dia 21 (rua do Posto de Saúde); e Itaúna, no dia 28 (Associação de Surf). Nos três locais, a vacinação ocorrerá das 9 às 14 horas.