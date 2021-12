Quase 10 mil inquéritos sobre mortes de adolescentes estão abertos no estado do Rio

Quase 10 mil inquéritos estão abertos sobre mortes de crianças e adolescentes nos últimos 21 anos no Rio de Janeiro. Quase 80% são por crimes dolosos, quando há a intenção de matar.

Um relatório da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro mostra que de 9.542 casos de homicídios de pessoas com idade entre 0 e 17 anos cujas investigações estão em aberto, 79,5% deles (7.585) são crimes dolosos e 20,5% (1.957) são culposos. A cidade do Rio concentra 34,5% do total de casos (3.298).

O tempo médio de espera para a conclusão dos inquéritos é de oito anos e três meses. O estudo foi feito com base em informações da Polícia Civil e do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Os crimes dolosos mais praticados são os homicídios provocados por armas de fogo, que correspondem a 50% do total. As mortes relacionadas a polícia são 8,5% do total.