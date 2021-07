‘Quarteto do tráfico’ vai preso em Maricá

Ação da Polícia Militar no condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, na tarde desta quinta-feira (15), terminou com a prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com agentes do 12º BPM (Niterói), houve troca de tiros, além da apreensão de armas e drogas.

Segundo os agentes, uma equipe de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) estava em ação de policiamento, quando foi alvo de vários tiros, disparados pelo quarteto. Os agentes revidaram os disparos, iniciando o confronto. Os militares fizeram um cerco tático e conseguiram deter o bando.

De acordo com os policiais, os criminosos foram abordados e revistados. Com eles, foram apreendidos um revólver, uma pistola, um rádio transmissores, além de drogas, que ainda serão contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), para onde os presos e o material apreendido foram levados.