‘Quarteto do tráfico’ é preso no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu

Ação policial terminou com a prisão de quatro homens, apontados como integrantes do tráfico de drogas no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (15).

De acordo com agentes de Patrulhamento Tático Móvel do 12º BPM (Niterói), que coordenaram a ação, as prisões aconteceram durante abordagem de rotina. A equipe policial, que realizava patrulhamento pelas vias internas do condomínio, suspeitou da movimentação dos acusados.

Foi realizado um cerco tático e a abordagem aconteceu sem que houvesse confronto. Eles foram revistados e, com os quatro, encontradas drogas, ainda a serem contabilizadas, além de armas de fogo e uma granada. Todo o material foi apreendido.

Ainda de acordo com a PM, foram achadas duas armas de fogo e um aparelho de rádio transmissor. Os presos, que não tiveram a identidade revelada, foram autuados em flagrante por crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).