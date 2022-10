Quaquá chama prefeito de São Gonçalo de ‘capitão do mato’

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-prefeito de Maricá e deputado federal eleito, Whashington Quaquá (PT) demonstrou indignação com o discurso de Capitão Nelson, que na manhã de hoje xingou de um “bando de filhos da p…” as cidades de Niterói e Maricá, por conta da questão dos royalties do petróleo.

Destacando a falta de respeito e educação do gestor gonçalense, ele disse gostar do povo de São Gonçalo, que, diferentemente de Nelson e Bolsonaro, “não é mal educado, como o prefeito e esse presidente energúmeno”. Referindo-se aos royalties, Quaquá disse que, como deputado federal, proporá um “fundo metropolitano, em que os recursos das cidades que têm mais financiamento possam ser dados para se construir hospital, escola em tempo integral e urbanização de São Gonçalo”, por exemplo.

“Na questão dos royalties, vocês fizeram um contrato, dando 20% para um escritório de advocacia. Isso é vagabundagem e malandragem. Vamos construir, sim, um organismo metropolitano, para poder colocar recursos para São Gonçalo. Não é com escritoriozinho de advocacia malandro, que vamos resolver os problemas de São Gonçalo, mas, sim, com inteligência, discussão e diálogo. Não com um bando de capitão do mato que xinga o povo das cidades irmãs”, ressaltou.