Qualificação profissional busca dar ‘segunda chance’ a detentas

Pouco mais de 20 detentas, que cumprem pena no presídio Oscar Stevenson, em Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro. Darão, na próxima terça-feira (27), um enorme passo para terem uma “segunda chance”. A Secretaria de Administração Penitenciária em parceria com a Fundação Cabrini realiza a solenidade de certificação da primeira turma de detentas qualificadas pelo Projeto “Mudar de Vida: Perspectivas Além do Horizonte”.

O evento acontecerá no Presídio Oscar Stevenson, com a proposta de otimizar as oportunidades de qualificação e reingresso profissional por parte da população apenada do Rio de Janeiro. Os cursos foram promovidos pelo Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologia (IFHT) da UERJ, parceiro da instituição.

Nesta primeira etapa, 23 detentas serão beneficiadas com as certificações dos cursos Aspectos do mundo do trabalho, Assistente administrativo e Auxiliar de serviços gerais, iniciados em maio deste ano, dentro do presídio. O evento contará com a presença de autoridades do governo e representantes da instituição formadora.

Segundo a secretária de Administração Penitenciária Maria Rosa Lo Duca Nebel, a iniciativa faz parte de uma série de projetos desenvolvidos pela Seap para preparar o retorno à sociedade das pessoas privadas de liberdade.

“É um divisor de águas na vida daqueles que hoje estão no cárcere. A educação, a qualificação e o trabalho são os caminhos a serem seguidos para quem pretende voltar ao convívio familiar e social”, disse.

O presidente da Fundação Santa Cabrini, Dr. José de Sousa e Silva espera que outras 90 mulheres em cumprimento de pena sejam beneficiadas dentro do projeto e diz que todas as iniciativas da Fundação em parceria com a Seap tiveram resultados positivos.

“Nós capacitamos e damos a empregabilidade aos que estão dentro e fora dos presídios. Já passamos da marca de 1.600 apenados inseridos no mercado de trabalho e esperamos que até o final deste ano, já tenhamos chegado a marca de 4 mil. Nossa maior missão é preparar estas pessoas para que elas possam ser reintegradas ao convívio social e ao trabalho, dando a elas a oportunidade de um recomeço”, finalizou o presidente.