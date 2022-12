Qual resposta Lula dará ao RJ (XXXII)

Por Jourdan Amóra –

ESTAMOS DISTANTES DE BRASILIA

As metas mais fundamentais para a preservação e aprimoramento da grandeza do Estado do Rio tendem a estar fora do foco das ações do centro poder, em Brasília.

Estaremos órfãos por falta de uma representação de postuladores junto aos Ministérios e pela conduta que precisa ser cumprida no Poder Legislativo, consagrado como a casa da representação dos interesses do Estado e da sua população.

No Senado estão três figuras representativas do bolsonarismo, portanto sem condições de levar ao futuro Presidente da República o sentimento dos 17 milhões de fluminenses.

Na Câmara Federal também se destacam membros do “outro partido”, não qualificados para o recebimento de aprovação governamental as ideias e propostas em defesa deste contingente eleitoral expressivo

O Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro motores da caminhada de Lula para Brasília, junto com o PDT, PV, PCdoB, Rede e Psol não contam com figuras credenciáveis como porta-vozes do eleitorado para a intermediação dos interesses fluminenses. Nomes tradicionais do “PT das lutas” não estão favorecidos para capitalizar um bom desempenho em favor do RJ.

Os sete partidos citados contam com 17 dos 26 ministros da área de atuação por identidade política,

Não sobressai entre eles nenhum Ministro afeito às questões estruturais mais fundamentais.