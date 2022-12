Qual resposta Lula dará ao RJ (XXX)

Por Jourdan Amóra –

A UNIÃO DE CAXIAS E SÃO GONÇALO

As duas cidades são as mais populosas do interior do Estado do Rio. Estão frente à frente ao norte da Baia de Guanabara, em seu trecho mais amplo. Não possuem ligação por transporte aquático, o que faz uma grande parcela sofrer em vias terrestres de grande extensão, para o intercâmbio populacional, como também prejudica o transporte de cargas e o tráfego de ônibus.

Após o lançamento do projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) foi divisada a carência dos transportes, especialmente para elevadas cargas.

Um acordo entre a Petrobrás, o Estado e Munícipios, sendo idealizada uma nova estrada de 22 km entre o Comperj e a orla guanabarina até a Praia da Beira, onde seria construído um porto de grande porte. Assim se evitaria a utilização da movimentada BR-101, inclusive a Ponte Rio-Niterói grandes e necessárias carretas com os gigantes e pesados equipamentos para a projetada Refinaria do Complexo. 11

O não prosseguimento do projeto foi uma das causas do privatizado Comperj desistir do projeto inicial que tinha com maior ênfase a construção da Refinaria, uma necessidade nacional para reduzir as importações de gasolina e outros refinados, que aqui chegariam a preços mais compatíveis à economia brasileira.

Em um dos seus últimos discursos no gigante colégio eleitoral o candidato do PT garantiu fazer o favorecido Comperj voltar às suas origens, gerando emprego e renda, acabando com o pesadelo que afetou Itaboraí, procurada por legiões de trabalhadores e empresas e ficaram desiludidos e prejudicados com a limitação do projeto do Comperj. (Continua)