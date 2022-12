Qual resposta Lula dará ao RJ (XXV)

Por Jourdan Amóra –

AÇÕES CONTRA AS ENCHENTES

As águas simbolizam a vida e não as mortes como também não são fontes de destruição.

As chuvas torrenciais são cíclicas e os rastros de destruição são historicamente conhecidos.

Após a morte do governador Roberto Silveira que se preparava para inspecionar, de helicóptero, a devastação ocorrida no noroeste fluminense, o alerta soou mais forte. Haveria de ser repetido para cíclicos voos de governantes que não enxergam caminhos para compatibilizar a água valiosa com o valor das vidas a serem preservadas nas conhecidas áreas de risco.

A região serrana fluminense, com destaque para Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, estão sempre recebendo inspeções viárias de altas autoridades para “conhecer a extensão das tragédias das chuvas”.

Após os “voos turísticos” são anunciados grandes gastos reparadores dos estragos materiais. Não são adotadas medidas recuperadoras e muito menos obras e ações preventivas. Contam-se os números de óbitos, feridos e desabrigados. Muitas pessoas foram imoladas ante a insensibilidade dos governantes.

Os caminhos das águas torrenciais são conhecidos. A inteligência humana é dotada de dons direcionados para iniciativas produtivas. Alguns países desenvolveram projetos para reduzir o impacto das torrentes, como formação de diques protetores. No âmbito da Universidade Federal fluminense foi elaborado o “Projeto Managé” para aproveitamento das águas pluviais na geração de energia, irrigação e abastecimento comunitário regulado diante das necessidades das populações e do meio agrário.

No início da década de 60 o Presidente Jânio Quadros projetou a proteção das matas ciliares com proibição de ocupação imobiliária às margens dos rios.