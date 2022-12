Qual resposta Lula dará ao RJ (XXIX)

Por Joudan Amóra –

CINTURÃO VERDE PARA A BAIXADA

Numa reportagem do primeiro caderno do “Jornal do Brasil”, em 1962, talvez a última ex-escrava viva no Brasil, Maria narrou estar sofrendo mais como liberta do que nos seus tempos de escrava. Sofria perseguições e seu pequeno sítio era invadido com perda de hortas e até um burro de carga. Já havia chegado o ciclo de extinção dos cafezais e laranjais, substituídos por aglomerações de habitações, junto com o asfalto à estrada que se tornara Avenida Presidente Kennedy.

Nas proximidades da Baía de Guanabara, o mesmo repórter voltou com a Rural do JB, abarrotada de legumes e frutos, agradecimento de um cultivador da terra por receber um veículo de imprensa disposto a apontar os alagamentos em Saracuruna/Sarapui e lutar por um bom escoamento das águas que sempre ameaçavam a lavoura, razões da não ocupação habitacional da extensa área.

O município criado e 31 de dezembro de 1943, desmembrado de Nova Iguaçu, ainda tem condições de contar com um “cinturão verde” para, pelo menos, abastecer seus 924.824 habitantes.

Existem áreas para formar comunidades agrícolas e receber conjuntos habitacionais populares, mais humanos. Há um contraste entre a concentração urbana e áreas verdes até a Serra dos Órgãos.

É preciso contar com ações integradas dos governos federal, estadual e municipal para melhor definição da utilização do solo. É gigante o mercado consumidor, que está distante das zonas de produção de alimentos.

A fome se combate com emprego e planejamento de fontes de produção.