Qual resposta Lula dará ao RJ? (IV)

Há exatos 50 anos o Estado do Rio de Janeiro assiste a cada campanha eleitoral a promessa da construção da Linha-3 do Metrô, que teria uma fase subaquática, prosseguindo com um traçado rodoviário ou ferroviário para atingir o município de Itaboraí, atendendo a uma população com mais de 2,5 milhões de pessoas no lado de cá da Baia da Guanabara, além de atender a movimentação dos que partem do Rio para o interior fluminense.

Embora não tenha vencido no Estado do Rio, Lula recebeu expressiva votação de fluminenses confiantes na sua capacidade de realizar uma gestão mais humana, mais eficiente, mais realizadoras e sem renovação da demagogia, ou do autoritarismo improdutivo ou as roubalheiras de vários governadores que gastaram fortunas com projetos e licitações,

Mesmo não tendo elegido o governador do Estado, o futuro Presidente tem poderes para satisfazer os seus eleitores, levando o Governo Federal a comandar o setor de transportes, pondo fim ao sacrifício imposto ao Estado do Rio.

Se o setor de transporte de cargas tornou-se uma ameaça à estabilidade da circulação de mercadorias e pessoas, mesmo com os auxílios concedidos aos caminhoneiros, o governo precisa separa o joio do trigo na relação empresas-contratados. Mas um ponto é fundamental e determinar que o custo de manutenção das rodovias construídas pelo Poder Público o precisa ser mensurado, como preciso ser avaliado o monopólio de trajetos, impedindo novas e melhores alternativas.

É inaceitável que a Via Lagoas imponha uma elevadíssima tarifa de pedágio e impeça a finalização da pavimentação da estrada São Vicente de Paulo (Araruama), Silva Jardim-São Pedro da Aldeia.